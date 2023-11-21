Врач-отоларинголог рассказала о способах избавиться от храпа во сне

1:16 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-отоларинголог, гомеопат Светлана Попова перечислила методы, которые помогут избавиться от храпа во сне.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Медик рассказала, что храп приводит к гипертонии, нарушению мозгового кровообращения. Всё это увеличивает риск возникновения инсульта и инфаркта.

Для избавления от храпа Попова рекомедует похудеть, не употреблять алкоголь, бросить курить, вести здоровый и активный образ жизни. Она посоветовала не спать на спине, увлажнять воздух в помощении.

Ранее врач-невролог рассказала о самой полезной позе для сна.

Помочь могут также, по словам специалиста, специальные устройства, которые устанавливаются на верхние и нижние зубы, которые должен пободрать врач.

Спасением, по мнению специалиста, могут быть также процедуры, уменьшающие просвет полости носа.

"Сюда можно отнести применение спрея для носа и операции в полости носа по выпрямлению носовой перегородки и уменьшению носовых раковин… Полезно делать комплекс упражнений, который способствует укреплению мышц ротоглотки и лицевых мышц", — цитирует слова отоларинголога "Вечерняя Москва".