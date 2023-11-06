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Невролог рассказала о самой полезной позе для сна

1:51
Здоровье

Сон — физиологический процесс, который помогает снизить умственную и физическую нагрузку. И залог здорового сна — правильное положение тела. Чтобы понять, какая поза подходит, необходимо следить за собой, например, есть ли ощущение бодрости после пробуждения. О том, в какой позе правильно спать, рассказала читателям Pravda.Ru доктор медицинских наук, врач-невролог Наталья Шиндряева.

Невролог рассказала о самой полезной позе для сна
Фото: openverse by rlcalamusa1 is licensed under CC BY-SA 2.0

Здоровый сон зависит от различных факторов:

  • место для сна — качество матраса и подушки;
  • положение тела;
  • режим;
  • общее время отдыха и т. д.

Самое распространенное положение во время сна — поза на боку, причем нет значения на каком. Такой вариант подходит практически для всех людей и даже для беременных, которым важно снизить нагрузку на поясницу. Считается, что сон на боку не провоцирует храп и является самым полезным.

На левом боку более здоровый сон с точки зрения медицины. Такая поза способствует эффективной работе органов.

Сон на правом боку приводит к неправильному кровообращению, создается давление на внутренние органы, особенно на печень. Сон на правой стороне препятствует храпу, снимает нагрузку с позвоночника и предотвращает западение языка, так же как и на левом боку.

На спине спать привычнее всего. Это естественное положение спины помогает телу полностью расслабиться и восстановить силы.

Позы на животе, эмбриона, "морской звезды" имеют недостатки. Это напряжение мышц позвоночника, увеличивается нагрузка на диафрагму, сдавливаются внутренние органы, повышается риск гипоксии (храп и апноэ), провоцируются появление морщин на лице.

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Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
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