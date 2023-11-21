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Врач-остеопат рассказал, что причина постоянно заложенного носа может крыться в травме черепа

1:12
Здоровье

В хроническом насморке на фоне отсутствия прочих признаков простуды может быть виновата травма черепа. В этом уверен врач-остеопат Владимир Животов.

Врач-остеопат рассказал, что причина постоянно заложенного носа может крыться в травме черепа
Фото: Openverse by foshydog is licensed under CC BY-NC-ND 2.0

Речь может идти о розовой травме, или последствиях ударов по голове, уточнил эксперт.

"Сжатие костей черепа в процессе родов или удары в область лба, скул, носа могут сместить кости, формирующие носовые пазухи. Это приводит к нарушению оттока крови от слизистой. Возникает отек, носовые ходы становятся уже и пропускают меньше воздуха", — объяснил Животов.

Из-за травм черепа портится прикус и форма лица, пишет Газета.Ru. А ввиду того. что человек вынужден дышать ртом, у него происходит чрезмерное напряжение мышц шеи и лица, из-за чего в черепе происходит нарушение циркуляции крови. В итоге человек перестаёт чувствовать запахи, страдает от постоянного насморка и слабости, а также спутанности мышления.

В таком случае нужно обратиться к врачу, который поправит положение костей черепа и обеспечит свободное поступление воздуха, добавил эксперт.

ЗАТЯЖНОЙ НАСМОРК. Почему насморк не проходит?
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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