Педиатр подчеркнула важность распорядка для укрепления иммунитета у детей

1:39 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Осенью и зимой особенно важно уделять внимание иммунитету детей, поскольку в холодное время года риск простуд и вирусных заболеваний традиционно высок. Главный педиатр Минздрава Подмосковья, директор НИКИ детства, профессор Нисо Одинаева подчеркнула необходимость соблюдения мер предосторожности и защиты малышей от болезней, как сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: openverse by Elizabeth Albert is licensed under CC BY 2.0

В случае заболевания кем-то из членов семьи рекомендуется временно ограничивать контакт с ребенком и использовать маску в домашних условиях, чтобы снизить риск заражения. Также важно обратить внимание на факторы, которые делают ребенка более уязвимым к инфекциям, такие как недостаточный сон, недостаточная активность на улице и общая переутомление. Здоровое питание также играет значительную роль, включая мясные, рыбные и молочные продукты, а также овощи и фрукты.

Профессор Одинаева рекомендует разработать регулярный распорядок дня и придерживаться его, чтобы обеспечить ребенку необходимые прогулки хотя бы по 30 минут в день и своевременный отдых. Укрепление иммунитета также способствуют активные игры, участие в спортивных мероприятиях и физическая активность. Педиатр заключает, что соблюдение правил гигиены также является ключевым аспектом - регулярное мытье рук после прогулок и перед едой, влажная уборка помещения не реже одного раза в сутки, и проветривание детской комнаты хотя бы раз в день в течение полутора часов, сообщает Вести Подмосковья.