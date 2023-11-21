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Педиатр подчеркнула важность распорядка для укрепления иммунитета у детей

1:39
Здоровье

Осенью и зимой особенно важно уделять внимание иммунитету детей, поскольку в холодное время года риск простуд и вирусных заболеваний традиционно высок. Главный педиатр Минздрава Подмосковья, директор НИКИ детства, профессор Нисо Одинаева подчеркнула необходимость соблюдения мер предосторожности и защиты малышей от болезней, как сообщает пресс-служба ведомства.

Педиатр подчеркнула важность распорядка для укрепления иммунитета у детей
Фото: openverse by Elizabeth Albert is licensed under CC BY 2.0

В случае заболевания кем-то из членов семьи рекомендуется временно ограничивать контакт с ребенком и использовать маску в домашних условиях, чтобы снизить риск заражения. Также важно обратить внимание на факторы, которые делают ребенка более уязвимым к инфекциям, такие как недостаточный сон, недостаточная активность на улице и общая переутомление. Здоровое питание также играет значительную роль, включая мясные, рыбные и молочные продукты, а также овощи и фрукты.

Профессор Одинаева рекомендует разработать регулярный распорядок дня и придерживаться его, чтобы обеспечить ребенку необходимые прогулки хотя бы по 30 минут в день и своевременный отдых. Укрепление иммунитета также способствуют активные игры, участие в спортивных мероприятиях и физическая активность. Педиатр заключает, что соблюдение правил гигиены также является ключевым аспектом - регулярное мытье рук после прогулок и перед едой, влажная уборка помещения не реже одного раза в сутки, и проветривание детской комнаты хотя бы раз в день в течение полутора часов, сообщает Вести Подмосковья.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Тюкалова Наталья
Проводит амбулаторную медицинскую помощь пациентам терапевтического и гематологического профиля, пульмонологию и гематологию, микробиологию и химиотерапию, профилактику, диагностику и лечение заболеваний у лиц пожилого возраста.
Специалист Марудова Наталья
Заведующая отделением поликлинической педиатрии
Специалист Пономарева Нина
Занимается профилактикой, диагностикой и лечением заболеваний различных органов и систем, проводит лечение часто болеющих детей, составляет график прививок, оформляет справки, санаторные карты, карты перед поступлением в детский и школу.
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