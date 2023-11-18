Инфекционист Провоторова посоветовала избежать приема антибиотиков "на всякий случай"

1:20 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Инфекционист и ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики Роспотребнадзора, Маргарита Провоторова, предостерегла от неправильного использования антибиотиков, подчеркнув, что прием этих препаратов без рецепта врача может привести к серьезным последствиям. Она обратила внимание на то, что основная причина инфекций верхних дыхательных путей — вирусы, на которые антибиотики не действуют.

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Врач рассказала, что использование антибиотиков для профилактики инфекций бессмысленно и может нарушить чувствительный микробиом человека. Она подчеркнула, что вмешательство в собственную диагностику и лечение может вызвать дисбаланс и подчеркнула важность своевременного обращения к врачу.

Провоторова также предостерегла от самолечения и необдуманного приема антибиотиков "на всякий случай", подчеркнув, что это может привести к утрате эффективности препаратов. Она напомнила, что точный диагноз может установить только врач, проведя необходимые лабораторные тесты. Кроме того, она поделилась доступными мерами профилактики, такими как использование индивидуальных средств защиты, питье бутилированной или кипяченой воды, и правильное использование презервативов для предотвращения различных инфекций.

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