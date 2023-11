Your browser does not support the audio element.

Инфекционист и ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики Роспотребнадзора, Маргарита Провоторова, предостерегла от неправильного использования антибиотиков, подчеркнув, что прием этих препаратов без рецепта врача может привести к серьезным последствиям. Она обратила внимание на то, что основная причина инфекций верхних дыхательных путей — вирусы, на которые антибиотики не действуют.

Фото: https://search.creativecommons.org/ by by Крисморозова is licensed under is licensed under CC BY-SA 4.0.