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Психолог Шихова объяснила положительное влияние снега на людей: даёт больше света

1:39
Здоровье » Здоровье и профилактика

С наступлением осени у многих людей наступает осенняя хандра, а вот с приходом снега это состояние меняется. Снег — это магическое природное явление, которое способно вызывать различные эмоции у людей и оказывать влияние на наше самочувствие. Чтобы лучше понять этот феномен, мы обратились к психологу, чтобы разъяснить, почему снег может так сильно влиять на наши чувства и настроение.

Психолог Шихова объяснила положительное влияние снега на людей: даёт больше света
Фото: Правда.Ру. Чикишев Сергей Леонидович

Оказывается, снег имеет свойство вызывать некоторые психологические изменения в организме человека. Это связано с нашим восприятием визуальной стимуляции. Белоснежный цвет снега создает яркость и контрастность в окружающей среде, что способствует повышению настроения и вызывает положительные эмоции.

"Освещённость и количество солнечного света влияют на людей с депрессией. Снег даёт больше света, поэтому вызывает положительные эмоции. Он просто белый и больше отражает", — рассказала психолог Ольга Шихова.

В целом влияние снега на самочувствие людей сильно индивидуально. Оно зависит от множества факторов — отношения к зиме, климатических условий, личного состояния и предпочтений каждого человека.

Снег влияет на наше самочувствие через различные психологические и физиологические механизмы. Он может вызывать положительные эмоции и улучшать наше настроение, но также могут возникать и негативные состояния. Важно осознавать свои эмоции и использовать стратегии самозащиты, чтобы справиться с ними.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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