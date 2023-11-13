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Live Science: приступ смеха может спровоцировать обморок

1:10
Здоровье

Приступ смеха может спровоцировать обморок вследствие резкого падения кровяного давления. Это изменение может стимулировать блуждающий нерв, приводящий к головокружению и потере сознания. Тем не менее такие случаи встречаются редко, исключая серьезные угрозы для здоровья.

Live Science: приступ смеха может спровоцировать обморок
Фото: openverse.org by JeepersMedia is licensed under CC BY 2.0

Доктор Тодд Коэн, американский кардиолог, пояснил, что интенсивная стимуляция блуждающего нерва может вызвать потерю сознания, но в большинстве случаев человек приходит в себя самостоятельно через несколько минут. Тем не менее, при обмороке существует риск получения травм, таких как удар головой о предметы мебели или падение с высоты.

Смех может привести к внезапному спазму голосовых связок, известному как ларингоспазм или удушье. Это возможно, если человек не получает достаточного количества кислорода во время смеха. Такие ситуации, хотя и редки, могут представлять потенциальные риски для здоровья, и необходимо проявлять осторожность, особенно в окружении, где есть возможность получить травмы при потере сознания.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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