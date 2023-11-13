Live Science: приступ смеха может спровоцировать обморок

1:10 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Приступ смеха может спровоцировать обморок вследствие резкого падения кровяного давления. Это изменение может стимулировать блуждающий нерв, приводящий к головокружению и потере сознания. Тем не менее такие случаи встречаются редко, исключая серьезные угрозы для здоровья.

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Доктор Тодд Коэн, американский кардиолог, пояснил, что интенсивная стимуляция блуждающего нерва может вызвать потерю сознания, но в большинстве случаев человек приходит в себя самостоятельно через несколько минут. Тем не менее, при обмороке существует риск получения травм, таких как удар головой о предметы мебели или падение с высоты.

Смех может привести к внезапному спазму голосовых связок, известному как ларингоспазм или удушье. Это возможно, если человек не получает достаточного количества кислорода во время смеха. Такие ситуации, хотя и редки, могут представлять потенциальные риски для здоровья, и необходимо проявлять осторожность, особенно в окружении, где есть возможность получить травмы при потере сознания.

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