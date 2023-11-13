Ученые из Гарварда провели исследование, раскрывающее тайны качественного сна.
Многие люди считают, что для полноценного отдыха необходимо просто высыпаться в течение определенного количества часов. Однако, как сообщает журнал Sleep Health, ключевым фактором является регулярность во времени засыпания и пробуждения.
Один из соавторов отчета Мэтью Уивер подчеркивает, что нерегулярный график сна может привести к серьезным проблемам со здоровьем, таким как диабет, лишний вес, высокий холестерин и нарушения сердечной деятельности. Также существует риск развития депрессии.
Исследования указывают на то, что уже даже небольшие изменения в часах сна могут оказать влияние на обмен веществ и работу сердца.
"Существуют индивидуальные различия во времени и продолжительности нашего сна, которые определяются нашими циркадными ритмами", — отмечает Уивер в интервью The Harvard Gazette.
Таким образом, наряду с продолжительностью сна, регулярность засыпания и пробуждения становится третьим важным аспектом поддержания здоровья. Ученые рекомендуют сначала выбрать постоянное время пробуждения, которое станет "опорной точкой" для обеспечения стабильности сна, как сообщает "Российская газета".
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