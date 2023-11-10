Врач Умнов рассказал, что водка приводит мужчин к импотенции и увеличению груди

1:57 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Опасность злоупотребления водкой для мужчин заключается в повышенном риске развития импотенции и, следовательно, отсутствии оргазма, сообщил хирург Александр Умнов. Врач подчеркнул, что увлечение крепким алкоголем может привести к гинекомастии — увеличению груди из-за распространения жировой ткани и нарушения гормонального баланса.

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Мужчины могут столкнуться с проблемой гинекомастии, вызванной увеличением концентрации эстрогенов и снижением тестостерона в крови, что приводит к разрастанию жировой ткани. Постепенное снижение количества здоровых и подвижных сперматозоидов и сужение семенных канальцев при употреблении водки может привести к импотенции. Это становится основной угрозой, так как повреждаются нервы в тазу и корковое вещество в головном мозгу, отвечающее за получение сексуального удовольствия, что может привести к отсутствию оргазма, отметил врач.

Умнов подчеркнул, что употребление литра водки за час может быть смертельным. При этом концентрация этанола в крови достигает 5-6 граммов на литр. По его словам, у лиц, употребивших большое количество водки, наблюдается снижение температуры тела, замедление дыхания и учащение пульса. Кроме того, такие пациенты могут проявлять спутанное сознание, несвязную речь, галлюцинации и эпилептические припадки, а также испытывать затруднения в движении и практически не реагировать на окружающую обстановку и людей.

Врач подчеркнул, что критическая доза водки вызывает острое отравление, и поэтому при появлении опасных симптомов отравления алкоголем необходимо срочно промыть желудок пострадавшего содовым раствором (чайная ложка соды на литр воды) и предоставить ему возможность принять не менее двадцати таблеток активированного угля.

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