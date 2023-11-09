Мексиканец пропустил в коме ковид, СВО и Израиль — врачи просят пощадить его

2:32 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В мексиканской больнице пациент вышел из трёхлетней комы. Ему только предстоит узнать о том, как изменился мир: о пандемии, Байдене, СВО и войне в Израиле.

Фото: https://rus.azattyq-ruhy.kz/

Как обсуждают в Mexico News Daily, пациент впал в кому в январе 2020 в результате заражения COVID-19 на фоне острой почечной недостаточности.

Врачи смогли вылечить его от коронавируса и ОПН, но мужчина из комы не вышел, и его забрали обеспеченные родственники. В настоящее время 42-летний латиноамериканец проходит умственную и физическую реабилитацию и ему предстоит узнать о мире много нового.

Такие случаи бывали и раньше.

19-летний британец Джозеф Флавилл вышел из десятимесячной комы после ДТП и ничего не знал о пандемии. Журналисты The Guardian отметили, что родные не могли сообразить, как сообщить ему о происходящем.

вышел из десятимесячной комы после ДТП и ничего не знал о пандемии. Журналисты The Guardian отметили, что родные не могли сообразить, как сообщить ему о происходящем. Американец Терри Уоллис провёл в коме 19 лет после ДТП. Его не смогли привести в сознание ещё в 1984 году, но он очнулся в 2001 году. Тут его и ждали откровения о том, что распался СССР, разрушена Берлинская стена, а президентом США стал Джордж Буш.

провёл в коме 19 лет после ДТП. Его не смогли привести в сознание ещё в 1984 году, но он очнулся в 2001 году. Тут его и ждали откровения о том, что распался СССР, разрушена Берлинская стена, а президентом США стал Джордж Буш. Также же случилось с Яном Гржебски, которого ударил вагон в 1988 году. После 19 лет комы он "кричал от ужаса и удивления, знакомясь с происходящим вокруг".

"Это только в сериалах и плохом кино человек очнулся от комы и сразу начинает спрашивать, что произошло, ходить, отдавать указания. В реальности мужчине предстоит процесс восстановления умственных, коммуникационных функций, двигательных", — рассказал Pravda.Ru врач-терапевт, к. м. н. Алексей Степанов.

"Конечно, врачи правы. Даже если выход из столь долгой комы пройдёт удачно и быстро, организму нанесён колоссальный удар. Не нужно "радовать" пациента тем, что весь мир вначале чуть не сгорел в пандемии, а сейчас горит от военных действий", — добавил медик.

Он также пояснил, что реакцией вышедшего из комы мужчины может быть что угодно. "Обалдеет? Слабо сказано! Человек может не поверить, может закрыться, кричать, плакать либо воспринять всё "через пелену выздоровления", — заключил доктор.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...