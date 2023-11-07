Врач-эндокринолог: полноценный сон позволит избежать появления седых волос

1:00 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Эндокринолог Юлия Сидоркина сообщила, что благодаря правильному образу жизни можно остановить появление седых волос.

Фото: openverse.org by The Ritz is licensed under CC BY-NC-SA 2.0.

Она порекомендовала россиянам скорректировать меню, добавив в него продукты, содержащие жирные кислоты Омега-3 и витамины группы B.

Как пояснила специалист, рацион должен быть богат рыбой, мясом, морепродуктами и орехами. Врач также советует делать выбор в пользу льняного и оливкового масла.

"Необходимо полноценно спать (не менее семи часов), не пренебрегать физической нагрузкой и сбалансированно питаться", — уточнила Сидоркина в интервью сайту aif.ru.

По её словам, употребление достаточного количества воды тоже помогает избежать преждевременной седины.

Ранее диетолог Майкл Мосли рассказал о вреде фруктового сахара. Специалист подчеркнул, что этот продукт провоцирует ожирение.

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Ранняя седина. Причины. Как избавиться?