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Врач-эндокринолог: полноценный сон позволит избежать появления седых волос

1:00
Здоровье

Эндокринолог Юлия Сидоркина сообщила, что благодаря правильному образу жизни можно остановить появление седых волос.

Врач-эндокринолог: полноценный сон позволит избежать появления седых волос
Фото: openverse.org by The Ritz is licensed under CC BY-NC-SA 2.0.

Она порекомендовала россиянам скорректировать меню, добавив в него продукты, содержащие жирные кислоты Омега-3 и витамины группы B.

Как пояснила специалист, рацион должен быть богат рыбой, мясом, морепродуктами и орехами. Врач также советует делать выбор в пользу льняного и оливкового масла.

"Необходимо полноценно спать (не менее семи часов), не пренебрегать физической нагрузкой и сбалансированно питаться", — уточнила Сидоркина в интервью сайту aif.ru.

По её словам, употребление достаточного количества воды тоже помогает избежать преждевременной седины.

Ранее диетолог Майкл Мосли рассказал о вреде фруктового сахара. Специалист подчеркнул, что этот продукт провоцирует ожирение.

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Ранняя седина. Причины. Как избавиться?
Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Главный врач ОН КЛИНИК на Арбате
Специалист Щербаков Сергей
Проводит диагностику и лечение всего спектра эндокринных заболеваний, в том числе заболеваний щитовидной железы, сахарного диабета 1 и 2 типов, ожирения, низкого роста, остеопороза, проблем, связанных с выпадением волос, гинекомастии у мужчин
Специалист Елисеева Виктория
Занимается диагностикой и лечением таких заболеваний, как избыточный вес, ожирение, нарушение углеводного обмена, нарушение толерантности к глюкозе, гликемия, заболевания щитовидной железы, заболевания надпочечников, заболевания гипофиза, остеопороз, гиперпролактинемия
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