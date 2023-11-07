Диетологи заявили, что фруктовый сахар вызывает ожирение

1:05 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Фруктоза, которая долгое время считалась самым полезным видом односахаридов, может оказаться одной из причин развития ожирения. Эту информацию приводит издание Daily Mail, ссылаясь на мнение диетолога Майкла Мосли.

Фото: openverse.org by the_moment is licensed under CC BY 2.0.

Всем известно, что избыток простых углеводов может способствовать набору лишнего веса. Обычно люди беспокоятся по поводу потребления глюкозы, то есть обычного сахара. Но последние исследования, проведенные американскими учеными, показывают, что употребление фруктозы, которая часто рекомендуется в качестве альтернативы сахару, может представлять новую опасность.

Большое количество фруктозы в питании может снижать производство АТФ, вещества, которое клетки используют в качестве основного источника энергии. В ответ на это организм посылает сигналы голода, побуждая человека употреблять больше пищи, чем ему действительно необходимо. Этот процесс приводит к лишнему приему калорий и накоплению жира.

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