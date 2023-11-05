Врач Павлова назвала главный продукт для профилактики рака и снижения веса

1:33 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Добавляя квашеную капусту и другие продукты, подвергнутые ферментации, в свой рацион, человек способствует профилактике различных заболеваний, включая рак, по мнению доктора медицинских наук, эксперта по эндокринологии и старшего научного сотрудника МГУ имени Ломоносова Зухры Павловой.

Фото: Нейросеть Шедеврум

В своем Telegram-канале эксперт разъяснила, что квашеная капуста оказывает благоприятное воздействие на функционирование желудочно-кишечного тракта, что может привести к устранению метеоризма, спазмов, поноса, запоров и ощущения тяжести в животе. Кроме того, благодаря восстановлению целостности слизистой оболочки кишечника, употребление этого продукта связано с снижением вероятности развития онкологических заболеваний.

Квашеная капуста также способствует укреплению иммунной системы, поскольку значительная часть иммунных клеток находится в кишечнике.

Помимо этого, Зухра Павлова указала на приятный бонус в виде потери лишнего веса, особенно у женщин.

"Дело в том, что квашеную капусту приходится тщательно пережевывать, и она занимает много места в желудке, что, в свою очередь, обеспечивает ощущение сытости на продолжительное время", — пояснила эксперт по эндокринологии.

Тем не менее, важно отметить, что Зухра Павлова рекомендует не заменять квашеные продукты маринованными, поскольку последние не обладают такими же целебными свойствами.

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