Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Психотерапевт Уайлдер рассказал, почему с возрастом переносимость алкоголя ухудшается
В Екатеринбурге ребёнок случайно заперся в металлический шкаф постамата "Сбера"
Учёные раскрыли секреты генетической эволюции кошек
Экс-возлюбленная комика Славы Комиссаренко объявила о важном решении после скандала
Сахар и молоко: 9 продуктов, которые влияют на красоту и старение кожи
Умерла заслуженная артистка России Галина Мочалова
Эксперты назвали 5 самых востребованных автомобилей до 2 млн рублей в России
10-летняя девочка случайно ранила из винтовки своего брата
Азербайджан и Турция отказались от участия в чемпионате мира по самбо в Ереване

Уролог Зеленин перечислил способы повышения либидо у мужчин

1:11
Здоровье

Уролог и доктор медицинских наук Дмитрий Зеленин поделился советами по укреплению мужского здоровья. Он подчеркнул, что проведение времени на природе может оказать положительное влияние на мужское организм. Этот опыт признан экспертом весьма полезным.

Уролог Зеленин перечислил способы повышения либидо у мужчин
Фото: "Health, Doctor and Legal Issues" by weiss_paarz_photos is licensed under CC BY-SA 2.0.

Зеленин уточнил, что главным мужским гормоном является тестостерон, ответственный за нормальную половую функцию. Однако с возрастом у мужчин может наблюдаться снижение его уровня, что может повлиять на их здоровье. Чтобы поддерживать оптимальное мужское здоровье, уролог советует придерживаться здорового образа жизни, включая регулярную физическую активность и силовые тренировки, а также правильное питание.

Помимо этого, для повышения либидо и общего благополучия, Зеленин рекомендует проводить время на природе и изменять экологическую обстановку. Он также подчеркивает важность соблюдения режима труда и отдыха, получения достаточного количества сна (7-8 часов в сутки) и регулярной сексуальной активности. Эту информацию опубликовал портал Life.ru.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Специалист Расщупкина Елена
Занимается диагностикой и лечением простатита, пиелонефрита, цистита, орхита, фимоза, парафимоза, короткой уздечки, мужского бесплодия, эректильной дисфункции, хронической венозной недостаточности, гнойных осложнений.
Специалист Брико Елена
Проводит диагностику и лечение заболеваний, передающихся половым путем (ЗППП), заболеваний кожи (угри, экзема, псориаз, грибковые заболевания), делает массаж простаты
Специалист Муравейко Юрий
Занимается диагностикой и лечением таких заболеваний кожи, как псориаз, акне (угри), розацеа, себорея, экзема, дерматит (аллергический, атопический, контактный, нейродермит), лишаи различного типа.
Популярное
МОК объяснил своё "лицемерие" в отношении к спортсменам из России и Израиля

МОК разъяснил свою позицию по отношению к российским спортсменам и атлетам из стран, связанных с палестино-израильским конфликтом.

МОК объяснил разницу своих позиций в отношении к спортсменам из России и Израиля
Обнародован список звёзд сериалов на ТНТ, раскритиковавших СВО на Украине
Троянова, Кузина, Кещян: кто из звёзд сериалов на ТНТ раскритиковал СВО
Врач из США тайно оплодотворил свою пациентку во время процедуры ЭКО
Вильфанд спрогнозировал переменчивую погоду зимой
Украина вступила в предпоследний этап своего существования Любовь Степушова "Ну всё, приехали!": Украина получила F-16 для сбивания ВКС РФ Олег Володин Эндрю Карнеги: откровения американского миллиардера для юношества Сергей Лебедев
Названы продукты, которые ухудшают память
ВСУ будет помогать НАТО захватить Калининград
Россиянка перепутала беременность с онкологическим заболеванием
Россиянка перепутала беременность с онкологическим заболеванием
Последние материалы
10-летняя девочка случайно ранила из винтовки своего брата
Азербайджан и Турция отказались от участия в чемпионате мира по самбо в Ереване
Уролог Зеленин перечислил способы повышения либидо у мужчин
Почему зимой механическая коробка передач гораздо лучше «автомата»
Психиатр Баева: Стресс на работе может повлиять на психическое здоровье
Марков о возвращении Пугачёвой в Россию: "В личной жизни у неё проблем никаких не будет"
Певица Сурганова надеется, что Пугачева вернулась в Россию навсегда
Минометчика ВСУ приговорили к 17 годам колонии за убийство мирного жителя
На издательство "Эксмо" составили протокол об ЛГБТ-пропаганде за комиксы о голубе Геннадие
Депутат Рады устроил смертельное ДТП
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников