Уролог Зеленин перечислил способы повышения либидо у мужчин

1:11 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Уролог и доктор медицинских наук Дмитрий Зеленин поделился советами по укреплению мужского здоровья. Он подчеркнул, что проведение времени на природе может оказать положительное влияние на мужское организм. Этот опыт признан экспертом весьма полезным.

Фото: "Health, Doctor and Legal Issues" by weiss_paarz_photos is licensed under CC BY-SA 2.0.

Зеленин уточнил, что главным мужским гормоном является тестостерон, ответственный за нормальную половую функцию. Однако с возрастом у мужчин может наблюдаться снижение его уровня, что может повлиять на их здоровье. Чтобы поддерживать оптимальное мужское здоровье, уролог советует придерживаться здорового образа жизни, включая регулярную физическую активность и силовые тренировки, а также правильное питание.

Помимо этого, для повышения либидо и общего благополучия, Зеленин рекомендует проводить время на природе и изменять экологическую обстановку. Он также подчеркивает важность соблюдения режима труда и отдыха, получения достаточного количества сна (7-8 часов в сутки) и регулярной сексуальной активности. Эту информацию опубликовал портал Life.ru.

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