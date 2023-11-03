Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Президент Молдавии осудила запрет предвыборных теледебатов на русском
Достаточный сон и эфирные масла: шесть проверенных способов избавиться от сахарной зависимости
Диетолог рассказал о полезных свойствах квашеной капусты: содержит пробиотики и пребиотики
На портале госуслуг теперь можно проверить подлинность паспорта
Продажи легковых автомобилей в России за год поднялись на 60%
Ереван выступил против Москвы: "Характеристики не соответствуют действительности"
Автоэксперт Шабунин рассказал о признаках, которые указывают на скорую поломку КПП
В РПЦ призвали вернувшуюся в Россию Пугачеву извиниться
В московской квартире задушили женщину

Врач-диетолог рассказала о несбалансированных диетах, которые приводят к набору лишнего веса

1:12
Здоровье

Врач-диетолог Анжелика Дюваль в беседе с Pravda.Ru объяснила, почему некоторые диеты заканчиваются прибавкой в весе.

Врач-диетолог рассказала о несбалансированных диетах, которые приводят к набору лишнего веса
Фото: Нейросеть Шедеврум

Дюваль рассказала, что ошибкой худеющих является выбор неправильного плана питания. Она посоветовала питаться сбалансированнно, чтобы восполнять организм теми питательными веществами, которые ему необходимы для нормальной работы.

"Когда человек долго себя ограничивает в питании, и это питание, естественно, несбалансированное, то есть мы говорим не о сбалансированной диете, а о какой-то жесткой ограничивающей всевозможные нужные организму суточные продукты, то, да, потом случается обязательно срыв, потому что мы не в состоянии свой организм настолько держать в узде. Он всё равно возьмем своё. Начинаются срывы, и человек объедается", — рассказала эксперт.

Диетолог отметила, что неправильно говорить "вес вернулся", так как вес не возвращается, а просто накапливается заново из-за того, что человек начинает есть ещё больше.

Ранее Анжелика Дюваль рассказала, как избавиться от лишней жидкости в организме в процессе похудения.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Главный врач ОН КЛИНИК на Арбате
Специалист Щербаков Сергей
Проводит диагностику и лечение всего спектра эндокринных заболеваний, в том числе заболеваний щитовидной железы, сахарного диабета 1 и 2 типов, ожирения, низкого роста, остеопороза, проблем, связанных с выпадением волос, гинекомастии у мужчин
Специалист Елисеева Виктория
Занимается диагностикой и лечением таких заболеваний, как избыточный вес, ожирение, нарушение углеводного обмена, нарушение толерантности к глюкозе, гликемия, заболевания щитовидной железы, заболевания надпочечников, заболевания гипофиза, остеопороз, гиперпролактинемия
Популярное
МОК объяснил своё "лицемерие" в отношении к спортсменам из России и Израиля

МОК разъяснил свою позицию по отношению к российским спортсменам и атлетам из стран, связанных с палестино-израильским конфликтом.

МОК объяснил разницу своих позиций в отношении к спортсменам из России и Израиля
Обнародован список звёзд сериалов на ТНТ, раскритиковавших СВО на Украине
Троянова, Кузина, Кещян: кто из звёзд сериалов на ТНТ раскритиковал СВО
Врач из США тайно оплодотворил свою пациентку во время процедуры ЭКО
Вильфанд спрогнозировал переменчивую погоду зимой
Украина вступила в предпоследний этап своего существования Любовь Степушова "Ну всё, приехали!": Украина получила F-16 для сбивания ВКС РФ Олег Володин Эндрю Карнеги: откровения американского миллиардера для юношества Сергей Лебедев
Названы продукты, которые ухудшают память
ВСУ будет помогать НАТО захватить Калининград
Россиянка перепутала беременность с онкологическим заболеванием
Россиянка перепутала беременность с онкологическим заболеванием
Последние материалы
В московской квартире задушили женщину
В Театре на Трубной состоится премьера спектакля "Тётка Чарлея"
Женщина в Каменске напала на продавца из-за блестящей монеты
Cиловики занялись инцидентом в пригороде Владивостока
Челябинские заводы "Электромашина" и СКБ "Турбина" находятся под определенными условиями продажи
Министр Юртаев: строительство важной для России дороги Джугба – Сочи
Приёмная мать в Уфе призналась в убийстве трехлетнего ребенка
Экс-губернатор Кувшинников получил должность сенатора от Вологодской области
Врач-диетолог рассказала о несбалансированных диетах, которые приводят к набору лишнего веса
Семья шоумена Сивохо хочет похоронить его в Донецке
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников