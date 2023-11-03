Врач-диетолог рассказала о несбалансированных диетах, которые приводят к набору лишнего веса

1:12 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-диетолог Анжелика Дюваль в беседе с Pravda.Ru объяснила, почему некоторые диеты заканчиваются прибавкой в весе.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Дюваль рассказала, что ошибкой худеющих является выбор неправильного плана питания. Она посоветовала питаться сбалансированнно, чтобы восполнять организм теми питательными веществами, которые ему необходимы для нормальной работы.

"Когда человек долго себя ограничивает в питании, и это питание, естественно, несбалансированное, то есть мы говорим не о сбалансированной диете, а о какой-то жесткой ограничивающей всевозможные нужные организму суточные продукты, то, да, потом случается обязательно срыв, потому что мы не в состоянии свой организм настолько держать в узде. Он всё равно возьмем своё. Начинаются срывы, и человек объедается", — рассказала эксперт.

Диетолог отметила, что неправильно говорить "вес вернулся", так как вес не возвращается, а просто накапливается заново из-за того, что человек начинает есть ещё больше.

Ранее Анжелика Дюваль рассказала, как избавиться от лишней жидкости в организме в процессе похудения.

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