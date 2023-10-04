Врач-диетолог рассказала о воде в организме, которую мы принимаем за жир

2:46 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-диетолог, травница Анжелика Дюваль в беседе с Pravda.Ru рассказала, почему важно избавиться от лишней жидкости в организме в процессе похудения.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Медик считает, что необязательно знать соотношение мышц, жира и воды в теле для того, чтобы начать избавляться от лишнего веса.

"При различных проведенных мною лично экспериментах точность результата очень сильно варьируется, особенно это касается домашних приборов из серии различных весов, которые активно распространяются на рынке", — объяснила эксперт.

Диетолог отметила, что сигналом к тому, что нужно начинать похудение, является видимый лишний вес и состояние здоровья. Она рассказала, что иногда небольшой лишний вес не мешает человеку вести активный образ жизни.

"А бывает такое, что у человека всего лишь 3-5 кг лишнего веса, и уже достаточно сильно сказываются на состоянии здоровья — начинает повышаться давление или уровень сахара в крови", — рассказала специалист.

Дюваль объяснила, что процент жира в организме рассчитывается, исходя из роста и возраста человека.

"Он у всех разный. Поэтому существует таблица, формулы, по которым это всё рассчитывается. И сказав какую-то цифру, например, 20%, человек, сидя на кухне, прочитав статью, всё равно никак визуально не поймет, 20% у него или пока 18%", — отметила врач.

Эксперт обратила внимание на то, что формулы и расчёты прибора, показывая процент жира, не учитывают тот фактор, что виновником лишнего веса у человека является вода.

"У нас часто рассказывают о том, что лишний вес — это жир. Но жир притягивает к себе воду, сахар притягивает к себе воду. И говорят, что вы похудели на большое количество килограммов, это вы просто сбросили воду", — объяснила специалист.

Она подчеркнула, что похудение следует начинать с избавления от воды в организме, так как именно жидкость даёт большие нагрузки на опорно-двигательный аппарат и на сердечно-сосудистую систему.

"Вывод лишней воды — это первая ступень к стройности", — сказала эксперт.

Она отметила, что в первую очередь следует понять, почему задерживается вода.

"Может быть, у кого-то задержка воды связана с низкой подвижностью, у кого-то задержка воды связана с неправильным ужином, у кого-то связана с повышенным сахаром в крови. Нужно смотреть индивидуально", — объяснила диетолог.

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