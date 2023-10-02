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Эндокринолог рассказал об интуитивном питании на примере постоятельцев отеля "всё включено"

Здоровье

Врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев в беседе Pravda.Ru рассказал, почему не стоит потакать себе в пищевых привычках, следуя принципу интуитивного питания.

Эндокринолог рассказал об интуитивном питании на примере постоятельцев отеля "всё включено"
Фото: Нейросеть Шедеврум

Медик объяснил, что модель интуитивного питания предполагает потребление на основе того, что тебе подсказывает твой организм.

Диетолог отметил, что по такому принципу действуют постояльцы отеля all inclusive (всё включено).

"То есть они находятся в данный момент тоже на интуитивном питании. Они едут то, что им организм подсказывает. Я гарантирую, просто могу сказать, что вы там увидите. Вы увидите, что люди берут самую вредную, самую неполезную еду, которую там только можно найти. Самая большая очередь за картофелем фри в любом ресторане и за пиццей, если ее там готовят", — рассказал Калинчев.

Он назвал такое поведение классикой проявления интуитивного питания…

"Модель интуитивного питания не работает. Человек не может знать, организм не может знать, что он должен есть. Его нужно сначала научить, показать, объяснить, и только потом он, может быть, поймет разницу и тогда будет тянуться к правильной еде", — объяснил эксперт.

Нутрициолог обратил внимание на то, что модель пищевого поведения мы черпаем из фильмов.

"Ни разу не видел ни одного правильного приёма пищи. В лучшем случае покажут кусок мяса или рыбы с овощами. Но что это такое? Это классика низкоуглеводной диеты. То есть там, получается, белок и трава — всё. А где углеводы? Углеводов то нет. То есть это низкоуглеводная диета. Всё. То есть человек без углеводов. А как может без углеводов себя человек хорошо чувствовать, когда углеводы — это энергия?" — рассказал специалист.

Калинчев напомнил русскую пословицу: "Хлеб — всему голова". Он призвал включить в свой рацион сложные углеводы (хлеб грубого помола, гречку).

Ранее диетологи назвали продукты, которые улучшают работу мозга.

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6 ошибок новичков в интуитивном питании. Советы
Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Главный врач ОН КЛИНИК на Арбате
Специалист Щербаков Сергей
Проводит диагностику и лечение всего спектра эндокринных заболеваний, в том числе заболеваний щитовидной железы, сахарного диабета 1 и 2 типов, ожирения, низкого роста, остеопороза, проблем, связанных с выпадением волос, гинекомастии у мужчин
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