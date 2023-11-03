Ведущая Елена Малышева в передаче "Жить здорово!" на Первом канале поделилась информацией о пользе регулярного секса для здоровья, предлагая заниматься им хотя бы раз в неделю.
Малышева и ее коллега, кардиолог Герман Гандельман, подчеркнули, что участие в сексуальных актах 52 раза в год способствует благоприятному воздействию на сердечно-сосудистую систему.
"На 20% снижаются риски возникновения сердечных происшествий", — приводит Малышева результаты соответствующих научных исследований.
Телеведущая также отметила, что при регулярных занятиях сексом вероятность ухода из жизни снижается на 49%.
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