Врач посоветовала заниматься сексом хотя бы раз в неделю

0:44 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Ведущая Елена Малышева в передаче "Жить здорово!" на Первом канале поделилась информацией о пользе регулярного секса для здоровья, предлагая заниматься им хотя бы раз в неделю.

Фото: Openverse by LyndaSanchez is licensed under CC BY-SA 2.0

Малышева и ее коллега, кардиолог Герман Гандельман, подчеркнули, что участие в сексуальных актах 52 раза в год способствует благоприятному воздействию на сердечно-сосудистую систему.

"На 20% снижаются риски возникновения сердечных происшествий", — приводит Малышева результаты соответствующих научных исследований.

Телеведущая также отметила, что при регулярных занятиях сексом вероятность ухода из жизни снижается на 49%.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...