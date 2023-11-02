Врач-терапевт напомнил, что токсины образуются в организме из-за употребления тяжёлой пищи

1:16 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-терапевт и к. м.н. Андрей Кондрахин рассказал, как в организме образуются токсины.

Фото: Оpenverse by pointnshoot is licensed under "Cheese Lover's Burger at Barney's Gourmet Hamburgers" by pointnshoot is licensed under CC BY 2.0.

По словам терапевта, ненужные вещества откладываются на стенках сосудов, когда человек ест слишком много тяжёлой пищи.

"В праздники люди часто едят продукты, которые организму тяжело переработать полностью. Они остаются недоокисленными и требуют дополнительной обработки. Например, если из организма не выводится животный белок, он начинает гнить около стенок кишечника", — сказал Кондрахин в разговоре с "Вечерней Москвой".

Шлаки — это вещества, которые в силу каких-то обстоятельств не смогли полностью перевариться. Они задерживаются в организме, нагружая его, вызывая перебои в работе органов и систем и провоцируя ферментативную недостаточность.

Токсины появляются в организме не только вследствие переедания, но и в результате ряда заболеваний, например, при онкологии, когда организм начинает расщеплять сам себя.

Также к образованию токсинов ведут заболевания ЖКТ, сердечно-сосудистой системы, печени, а также приём антибиотиков, создающих большое количество продуктов распада.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...

КАК ВЫВЕСТИ ШЛАКИ И ТОКСИНЫ БЕСПЛАТНО! Очищение организма естественным путем в домашних условиях