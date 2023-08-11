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Кардиолог Анна Фоменко рассказала, как волгоградцы переживают тяжёлую жару

3:25
Здоровье

Изнуряющая жара, прокатившаяся по Волгоградской области, истощает энергию даже у самых крепких людей. Для людей с хроническими заболеваниями сердца передвижение по раскалённым улицам стало трудной задачей. Заведующая кардиологическим отделением областной больницы №1 Анна Фоменко поделилась мнением о том, как волгоградцы справляются с августовской жарой.

Кардиолог Анна Фоменко рассказала, как волгоградцы переживают тяжёлую жару
Фото: https://assets.metrolatam.com/

По мере того, как Волгоградская область устанавливает новые рекорды жары, количество запланированных госпитализаций в регионе сокращается, поскольку большинство граждан откладывают мероприятия и стремятся оставаться дома в более прохладных условиях. Однако число экстренных случаев возросло почти на 50%.

Жара представляет серьёзную проблему для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, приводя к повышенной частоте сердечных сокращений и нарушениям ритма. Более густая кровь увеличивает риск сердечных приступов и инсультов. Пожилые люди, живущие в квартирах без кондиционеров и потребляющие недостаточное количество воды, часто попадают в больницу с тепловым ударом. Перегрев нарушает регуляторные механизмы в организме, часто оставляя одиноких пожилых людей в критическом состоянии, когда их обнаруживают родственники.

Анна Фоменко подчеркивает, что с каждым годом у молодых людей появляются определенные сердечно-сосудистые заболевания. Раньше сердечный приступ в возрасте 40 лет вызывал удивление у опытных специалистов, но в настоящее время пациенты в возрасте до 20 лет проходят лечение от подобных состояний.

У людей с особой сердечно-сосудистой предрасположенностью сердечный приступ может случиться уже в возрасте 20 лет. Однако наследственные факторы, повышенный уровень холестерина, неправильный образ жизни, употребление алкоголя, неправильное питание и ожирение способствуют этим явлениям. Сердечно-сосудистый криз обычно не возникает из ниоткуда у совершенно здоровых людей. Выявление первопричин требует медицинского обследования, что настоятельно призывает граждан предварительно обратиться к врачу, а не ждать проявления симптомов.

В условиях сильной жары эксперты советуют планировать мероприятия в более прохладные утренние часы и избегать резких перепадов температур. Рекомендуется находиться в тени с 12:00 до 18:00. Резкий переход от кондиционированных помещений с более низкой температурой, например +18, к 40-градусной жаре может привести к перенапряжению сердечно-сосудистой системы. Людям, работающим на открытом воздухе, рекомендуется делать перерывы в тени каждые полтора-два часа примерно на 15-20 минут.

Во время сильной жары крайне важно избегать употребления алкоголя и напитков с кофеином, которые способствуют обезвоживанию организма. Важно отдавать предпочтение воде, возможно, минеральной с добавлением солей. Исключение жирной, тяжелой и жарёной пищи из рациона также помогает организму. Пациенты, принимающие лекарства, должны продолжать их принимать, особенно при таких высоких температурах.

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Как безопасно пережить жару? Рассказывает кардиолог
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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