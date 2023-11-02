Терапевт Тарасенко предупредил об аллергиях, которые могут вызвать тараканы

1:24 Your browser does not support the audio element. Здоровье Здоровье и профилактика

Избавление от насекомых внутри дома представляет собой довольно сложную задачу. Слово "таракан" уже вызывает у людей чувство отвращения. Никто не хочет сталкиваться с этими насекомыми в своем доме. Однако немногие осознают реальную угрозу, которые они представляют.

Фото: openverse by Muffet is licensed under CC BY 2.0.

Тараканы способны не только испортить аппетит, но и портить продукты. По приходу в дом они находят уютное укрытие и начинают интенсивно размножаться.

Избавление от насекомых в квартире представляет собой чрезвычайно трудную задачу. Однако некоторые люди страдают фобией и, увидев тараканов, впадают в панический страх, что может привести к неконтролируемым попыткам изгнать их и даже нанести вред самому себе.

"Жить с этими насекомыми, если они не заведены для домашнего содержания, а пришли из подвала, значит, обречь себя на постоянные аллергические реакции. И даже в некоторых случаях - серьёзные заболевания", — рассказал корреспонденту интернет-издания "Подмосковье сегодня" врач-терапевт Руслан Тарасенко.

Во время жизни они сбрасывают верхние чешуйки, панцирь с лапок и оставляют продукты жизнедеятельности, которые вызывают астму, аллергию, острые желудочно-кишечные заболевания и до 12 видов простейших и гельминтов.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...

20 интересных фактов о ТАРАКАНАХ. Вы будете в ШОКЕ!