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Терапевт Тарасенко предупредил об аллергиях, которые могут вызвать тараканы

1:24
Здоровье » Здоровье и профилактика

Избавление от насекомых внутри дома представляет собой довольно сложную задачу. Слово "таракан" уже вызывает у людей чувство отвращения. Никто не хочет сталкиваться с этими насекомыми в своем доме. Однако немногие осознают реальную угрозу, которые они представляют.

Терапевт Тарасенко предупредил об аллергиях, которые могут вызвать тараканы
Фото: openverse by Muffet is licensed under CC BY 2.0.

Тараканы способны не только испортить аппетит, но и портить продукты. По приходу в дом они находят уютное укрытие и начинают интенсивно размножаться.

Избавление от насекомых в квартире представляет собой чрезвычайно трудную задачу. Однако некоторые люди страдают фобией и, увидев тараканов, впадают в панический страх, что может привести к неконтролируемым попыткам изгнать их и даже нанести вред самому себе.

"Жить с этими насекомыми, если они не заведены для домашнего содержания, а пришли из подвала, значит, обречь себя на постоянные аллергические реакции. И даже в некоторых случаях - серьёзные заболевания", — рассказал корреспонденту интернет-издания "Подмосковье сегодня" врач-терапевт Руслан Тарасенко.

Во время жизни они сбрасывают верхние чешуйки, панцирь с лапок и оставляют продукты жизнедеятельности, которые вызывают астму, аллергию, острые желудочно-кишечные заболевания и до 12 видов простейших и гельминтов.

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20 интересных фактов о ТАРАКАНАХ. Вы будете в ШОКЕ!
Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Специалист Горбунов Алексей
Специализируется на профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы, лечении и реабилитации пациентов после операций на клапанах и сосудах сердца и имплантации кардиостимуляторов
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