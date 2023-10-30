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Врач Александра Филева рассказала, что могут предпринять люди для продления своей жизни

2:01
Здоровье

Доктор Александра Филева объяснила в интервью "Известиям", что образ жизни оказывает более существенное влияние на продолжительность жизни человека по сравнению с генетикой. По данным ученых, продолжительность жизни и общее состояние здоровья примерно на 60% зависят от образа жизни и примерно на 20% — от генетики.

Врач Александра Филева рассказала, что могут предпринять люди для продления своей жизни
Фото: "Health, Doctor and Legal Issues" by weiss_paarz_photos is licensed under CC BY-SA 2.0.

Специалист отметил, что окислительный стресс способствует ускорению процесса старения организма, который происходит из-за накопления свободных радикалов. Антиоксиданты могут противодействовать этим молекулам, которые могут повреждать целые клетки и вызывать воспаление, тем самым помогая продлить жизнь человека.

"Антиоксиданты включают витамины С, Е и флавоноиды, которые содержатся в растениях. Лесные и садовые ягоды, бобовые, орехи, свежая зелень и овощи являются богатыми источниками антиоксидантов", — заявил эксперт.

Доктор Филева также подчеркнула, что шансы на более долгую жизнь возрастают, когда в рацион входят необходимые микроэлементы, такие как йод, витамины А, D и группы В, наряду с полиненасыщенными жирными кислотами и минералами, такими как калий, магний, кальций, цинк и селен.

Баланс между работой и отдыхом имеет огромное значение. Достаточный отдых и качественный сон оказывают положительное влияние на здоровье сердца, состояние кровеносных сосудов, здоровье мозга и даже иммунитет, и этот принцип применим к людям всех возрастов.

Более того, что имеет решающее значение для продления жизни человека, так это желание поддерживать жизненный тонус и активность, поддерживать интерес к жизни, заниматься различными творческими видами деятельности, хобби, стимулирующими работу мозга, и поддерживать социальные взаимодействия с другими людьми.

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