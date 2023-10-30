Врач Иванов объяснил, почему коклюш опасен для детей

1:36 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Коклюш — инфекционное заболевание, которое, на первых этапах, трудно отличить от обычной простуды, является серьезной угрозой, предупреждают специалисты. Врач-эксперт лаборатории "Гемотест" Роман Иванов подчеркивает, что вероятность заражения при близком контакте с больным составляет более 80%.

Фото: Openverse by cafemama is licensed under CC BY-NC-SA 2.0

Иванов объясняет, "Проблема диагностики коклюша заключается в том, что его ранние симптомы часто схожи с симптомами обычной ОРЗ или гриппа. Тем не менее, именно на ранних стадиях болезни лечение наиболее эффективно."

Согласно его словам, дети дошкольного возраста чаще и сильнее страдают от коклюша. Первые признаки включают легкий кашель, насморк и слезотечение. По мере развития болезни, симптомы усиливаются и проявляются как сильный и лающий кашель с выделением мокроты, который иногда трудно остановить. Болезнь может продолжаться около семи недель.

Иванов подчеркивает, что наилучшей профилактикой коклюша является своевременная вакцинация. Прививка не гарантирует полной защиты, но делает заболевание менее суровым и снижает риск развития осложнений.

Педиатр Мария Воротынцева предупреждает, что коклюш может вызвать бактериальные осложнения, такие как бронхит, пневмония, плеврит и отит. В редких случаях, продолжительные приступы кашля могут даже повредить мозг из-за недостатка кислорода.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...

Что важно знать о коклюше? Причины, симптомы и лечение