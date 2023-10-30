В Англии 104-летняя женщина назвала любимое пиво своим секретом долголетия

1:24 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Долгожительница из Великобритании отпраздновала свой новый день рождения и поделилась секретом своей долгой жизни, сообщает Gloucestershire Live.

Фото: "Beer" by Tim Dobson is licensed under CC BY 2.0.

Кэтлин Хеммингс, которой уже исполнилось 104 года, отметила этот важный момент 2 октября. Она родилась в Лондоне и там работала бухгалтером. В своей молодости она с большим удовольствием занималась танцами и ходила в Королевский театр Ковент-Гарден, чтобы насладиться оперой и балетом. В 1965 году она переехала в графство Глостершир и поселилась там вместе с матерью, братом и верной таксой по имени Расти.

Хеммингс никогда не вступала в брак, однако не жалеет об этом решении. Она назвала своими основными секретами долголетия отсутствие мужа и предпочтение пива марки Guinness.

"Пейте Guinness и не выходите замуж!" — поделилась британка ключами к своей долгой жизни.

Администрация пансионата для пожилых, где сейчас проживает Кэтлин, устроила большой праздник в её честь. Повар приготовил особенный торт, а сама юбилярша налила себе большую кружку своего любимого напитка.

"У меня был замечательный день рождения. Здорово, что все мои друзья и родственники пришли и помогли мне как следует отпраздновать его", — сказала женщина.

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