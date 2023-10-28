Диетолог назвала четыре продукта, способствующих быстрому набору веса

2:36 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Некоторые продукты, особенно богатые рафинированным сахаром и вредными жирами, могут ухудшить чувствительность к инсулину, замедлить обмен веществ и способствовать набору веса. Это мнение выразила диетолог Келси Коста, как сообщает американское издание She Finds.

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Газированные напитки и фруктовые соки

Газированные напитки, фруктовые соки и энергетические напитки содержат большое количество добавленного сахара и являются основным источником этого вредного компонента во многих рационах питания. Регулярное потребление таких напитков может способствовать развитию инсулинорезистентности, замедлению обмена веществ и увеличению массы тела. Кроме того, сладкие напитки не насыщают так хорошо, как твердая пища, что может привести к перееданию.

Ультрапереработанные продукты

Ультрапереработанные продукты, такие как фастфуд, фасованные закуски и полуфабрикаты из мяса, часто содержат большое количество рафинированного сахара, неполезных жиров и добавок. Несмотря на высокую калорийность, питательная ценность таких продуктов низкая. Регулярное потребление такой пищи увеличивает риск развития инсулинорезистентности и накопления жира в организме. Полезнее выбирать натуральные продукты с минимальной обработкой.

Рафинированные углеводы

Рафинированные углеводы, такие как белый хлеб, сладкие хлопья и хлебобулочные изделия из белой муки, представляют собой обработанные зерновые, из которых удалены важные питательные вещества и клетчатка. Продукты, такие как белый хлеб, рис, макароны, кексы, печенье и конфеты, содержат большое количество обработанных углеводов и добавленного сахара. Они имеют высокий гликемический индекс, что означает быстрое повышение уровня сахара в крови. Кроме того, они плохо насыщают и могут способствовать перееданию.

Жирная пища

Пища с высоким содержанием насыщенных и трансжиров, такая как жареные блюда и полуфабрикаты из мяса, также может привести к набору лишнего веса. В эту категорию входят красное мясо, мясные полуфабрикаты, сливочное масло и жареные продукты. Высокое содержание вредных жиров может вызвать воспаление в организме. Для здорового питания рекомендуется выбирать полезные жиры, такие как те, которые содержатся в авокадо, орехах и жирной рыбе.

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