Диетолог назвала четыре продукта, способствующих быстрому набору веса

Некоторые продукты, особенно богатые рафинированным сахаром и вредными жирами, могут ухудшить чувствительность к инсулину, замедлить обмен веществ и способствовать набору веса. Это мнение выразила диетолог Келси Коста, как сообщает американское издание She Finds.
Газированные напитки, фруктовые соки и энергетические напитки содержат большое количество добавленного сахара и являются основным источником этого вредного компонента во многих рационах питания. Регулярное потребление таких напитков может способствовать развитию инсулинорезистентности, замедлению обмена веществ и увеличению массы тела. Кроме того, сладкие напитки не насыщают так хорошо, как твердая пища, что может привести к перееданию.
Ультрапереработанные продукты, такие как фастфуд, фасованные закуски и полуфабрикаты из мяса, часто содержат большое количество рафинированного сахара, неполезных жиров и добавок. Несмотря на высокую калорийность, питательная ценность таких продуктов низкая. Регулярное потребление такой пищи увеличивает риск развития инсулинорезистентности и накопления жира в организме. Полезнее выбирать натуральные продукты с минимальной обработкой.
Рафинированные углеводы, такие как белый хлеб, сладкие хлопья и хлебобулочные изделия из белой муки, представляют собой обработанные зерновые, из которых удалены важные питательные вещества и клетчатка. Продукты, такие как белый хлеб, рис, макароны, кексы, печенье и конфеты, содержат большое количество обработанных углеводов и добавленного сахара. Они имеют высокий гликемический индекс, что означает быстрое повышение уровня сахара в крови. Кроме того, они плохо насыщают и могут способствовать перееданию.
Пища с высоким содержанием насыщенных и трансжиров, такая как жареные блюда и полуфабрикаты из мяса, также может привести к набору лишнего веса. В эту категорию входят красное мясо, мясные полуфабрикаты, сливочное масло и жареные продукты. Высокое содержание вредных жиров может вызвать воспаление в организме. Для здорового питания рекомендуется выбирать полезные жиры, такие как те, которые содержатся в авокадо, орехах и жирной рыбе.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...
В этом году китайские автопроизводители представили на российском рынке множество новых моделей.