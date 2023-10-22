Nutrients: масло овса в завтраке снижает риск ожирения и болезней сосудов

1:48 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Ученые из Лундского университета провели исследование, которое выявило положительное влияние употребления масла овса на организм. Оказалось, что добавление масла овса к завтраку способствует улучшению чувствительности к глюкозе и регулирует гормональные реакции в кишечнике в ответ на прием пищи. Кроме того, это приводит к снижению уровня жиров в крови. Результаты исследования были опубликованы в журнале Nutrients.

Фото: openverse.org

В исследовании приняли участие 13 женщин и семь мужчин, средний возраст которых составил 24 года, и их индекс массы тела (ИМТ) находился в пределах нормы — 23 кг/м2. Участники исследования добавляли масло овса к своему завтраку, а через 3,5 часа им предлагали стандартизированный обед, включающий фрикадельки и белый хлеб.

Прием масла овса значительно сглаживал пиковые значения глюкозы и инсулина после приема обеда. Кроме того, уровни гормонов, регулирующих работу кишечника, такие как GLP-1, увеличивались, и этот гормон ранее связывался с более эффективным контролем аппетита и уменьшением потребления калорий. Также уровень триглицеридов (жиров) в крови у участников значительно снизился, что указывает на снижение риска заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Ученые считают, что добавление масла овса к рациону может оказать положительное воздействие на здоровье сердечно-сосудистой системы и помочь в уменьшении риска набора лишнего веса. Тем не менее, для полного понимания механизмов, лежащих в основе этих эффектов, требуются дополнительные исследования.

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