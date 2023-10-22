Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Бывший командир полка Свердловской ГИБДД Борис Литвин скончался в ДТП на трассе Пермь — Екатеринбург
Баранец сказал, что РФ найдёт средство от ракет ATACMS: "Снимаем как мух с потолка"
Стоматолог рассказала, какое средство поможет от язвочек во рту
Нутрициолог рассказала об опасных последствиях недоедания
Гинеколог Волкова назвала пять главных правил похудения для женщин
Умерла заслуженная артистка РФ Лидия Дымова
В Армавире украинские диверсанты-разведчики пытались отравить российских лётчиков во время банкета
Wiley: фруктоза увеличивает аппетит и стимулирует набор веса
Агутин прокомментировал слухи о большом количестве заграничной недвижимости

Nutrients: масло овса в завтраке снижает риск ожирения и болезней сосудов

1:48
Здоровье

Ученые из Лундского университета провели исследование, которое выявило положительное влияние употребления масла овса на организм. Оказалось, что добавление масла овса к завтраку способствует улучшению чувствительности к глюкозе и регулирует гормональные реакции в кишечнике в ответ на прием пищи. Кроме того, это приводит к снижению уровня жиров в крови. Результаты исследования были опубликованы в журнале Nutrients.

Nutrients: масло овса в завтраке снижает риск ожирения и болезней сосудов
Фото: openverse.org

В исследовании приняли участие 13 женщин и семь мужчин, средний возраст которых составил 24 года, и их индекс массы тела (ИМТ) находился в пределах нормы — 23 кг/м2. Участники исследования добавляли масло овса к своему завтраку, а через 3,5 часа им предлагали стандартизированный обед, включающий фрикадельки и белый хлеб.

Прием масла овса значительно сглаживал пиковые значения глюкозы и инсулина после приема обеда. Кроме того, уровни гормонов, регулирующих работу кишечника, такие как GLP-1, увеличивались, и этот гормон ранее связывался с более эффективным контролем аппетита и уменьшением потребления калорий. Также уровень триглицеридов (жиров) в крови у участников значительно снизился, что указывает на снижение риска заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Ученые считают, что добавление масла овса к рациону может оказать положительное воздействие на здоровье сердечно-сосудистой системы и помочь в уменьшении риска набора лишнего веса. Тем не менее, для полного понимания механизмов, лежащих в основе этих эффектов, требуются дополнительные исследования.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Специалист Барсегян Севак
Специалист в области челюстно-лицевой и пластической хирургии, хирургической и ортопедической стоматологии.
Специалист Сторожев Константин
Челюстно-лицевой хирург, имплантолог
Специалист Лушанин Михаил
Занимается восстановлением зубного ряда при отсутствии всех или некоторых зубов с использованием имплантологических материалов и оборудования и с применением различных методик имплантации
Популярное
Соловьёв уволил Сатановского за "пьяную шмару Захарову"

Соловьёв выпустил видеоролик с мест СВО, где извинился перед МИД РФ за Сатановского и сказал, что увольняет его с телеканала.

Владимир Соловьёв уволил Сатановского за оскорбление Марии Захаровой
ГИБДД отправляет водителей на обязательный техосмотр, несмотря на его отмену
ГИБДД заставляет водителей проходить техосмотр
В Екатеринбурге нашли 38-летнюю мать, писавшую мужу “из ада”
Сатановский отреагировал на своё скандальное увольнение после оскорблений Захаровой
Черноморский флот покинул Севастополь — изгнание или стратегия? Виктор Пахомов "Кинжалы" над Чёрным морем: какой будет реакция НАТО? Андрей Николаев Алексей Апухтин: судьба забытого поэта Сергей Лебедев
Экс-канцлер Германии указал Бербок на ошибку, которую она совершает в отношении Путина
Лучшие б/у автомобили до 1 млн. рублей
Ученые открыли всеобщий закон эволюции
Ученые открыли всеобщий закон эволюции
Последние материалы
Стоматолог рассказала, какое средство поможет от язвочек во рту
Нутрициолог рассказала об опасных последствиях недоедания
Nutrients: масло овса в завтраке снижает риск ожирения и болезней сосудов
Диетолог рассказал о преимуществах овощной диеты
Гинеколог Волкова назвала пять главных правил похудения для женщин
Умерла заслуженная артистка РФ Лидия Дымова
В Армавире украинские диверсанты-разведчики пытались отравить российских лётчиков во время банкета
Wiley: фруктоза увеличивает аппетит и стимулирует набор веса
Агутин прокомментировал слухи о большом количестве заграничной недвижимости
Врач поделился, какие витамины нужны для укрепления иммунитета зимой
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников