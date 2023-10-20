UCL: Сон менее пяти часов увеличивает риск депрессии в 2,5 раза, говорят ученые

Ученые из Университетского колледжа Лондона (UCL) провели исследование, в результате которого было установлено, что люди, спящие менее пяти часов в сутки, сталкиваются с увеличенным риском развития депрессии в 2,5 раза по сравнению с теми, кто спит от пяти до восьми часов.
Данное исследование, опубликованное в журнале Translational Psychiatry, основано на генетических данных и состоянии здоровья более чем 7000 участников, возраст которых в среднем составлял 65 лет. Ученые приняли во внимание множество факторов, включая образование, благосостояние, статус курения, физическую активность и хронические заболевания.
Используя генетические данные, исследователи смогли исключить влияние внешних факторов, таких как социальные и экономические условия, на результаты. Они обнаружили, что у людей с генетическими мутациями, связанными с коротким сном (менее пяти часов в сутки), риск развития депрессии значительно выше. Это свидетельствует о наличии причинно-следственной связи между коротким сном и депрессией.
Интересно, что генетическая предрасположенность к депрессии не влияла на длительность сна в пять часов. Это свидетельствует о том, что недостаточная продолжительность сна может быть фактором, способствующим развитию депрессии, а не обратной связью.
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