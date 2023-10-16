Педиатр-инфекционист рассказала о похожих на ОРВИ болезнях: небезобидная простуда

0:45 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Педиатр-инфекционист Евгения Тимакова объяснила, что многие болезни по симпотомах похожи на безобидную простуду.

Фото: Openverse

Тимакова рассказала, что огромное количество заболеваний напоминают ОРВИ. Температура, насморк, боль в горле, кашель, по словам эксперта, не всегда свидетельствуют о простудном характере болезни.

Ранее нутрициолог Лариса Никитина назвала продукты для укрепления иммунитета.

Врач в беседе с "Вечерней Москвой" отметила, что с ОРВИ можно спутать бактериальные инфекции, аллергии, проявление иммунодефицитов.

Медик объяснила, что менингит и пневмония по симптомам на ОРВИ не похожи.

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