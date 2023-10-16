Педиатр-инфекционист Евгения Тимакова объяснила, что многие болезни по симпотомах похожи на безобидную простуду.
Тимакова рассказала, что огромное количество заболеваний напоминают ОРВИ. Температура, насморк, боль в горле, кашель, по словам эксперта, не всегда свидетельствуют о простудном характере болезни.
Ранее нутрициолог Лариса Никитина назвала продукты для укрепления иммунитета.
Врач в беседе с "Вечерней Москвой" отметила, что с ОРВИ можно спутать бактериальные инфекции, аллергии, проявление иммунодефицитов.
Медик объяснила, что менингит и пневмония по симптомам на ОРВИ не похожи.
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