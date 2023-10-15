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Врач посоветовала пить больше чистой тёплой воды для быстрого восстановления после ОРВИ

1:27
Здоровье

Врач Екатерина Кашух дала пять рекомендаций по поводу того, как быстрее восстановить организм после перенесённого ОРВИ и снова начать жить полноценной жизнью.

Врач посоветовала пить больше чистой тёплой воды для быстрого восстановления после ОРВИ
Фото: Openverse

Прежде всего важно соблюдать советы лечащего врача, чтобы не допустить трансформации воспалительных процессов в хронические.

Физические нагрузки важны, но активность в этом плане нужно наращивать постепенно, подчеркнула эндокринолог. Лучше всего после болезни начинать с прогулок на свежем воздухе или йоги.

Для поддержания иммунитета важно не забывать про витамины С и D. Первый славится своими антиоксидантными свойствами, его много в апельсинах, лимонах, киви, брокколи, томатах и других фруктах и овощах. Витамин D, содержащийся в жирных сортах рыбы (лосось, треска) и яйцах также очень важен для иммунитета, подчеркнула врач.

В период восстановления после ОРВИ необходимо пить больше жидкости.

"В идеале это чистая тёплая вода, возможно с добавлением лимона или ягод. Полезны также травяные чаи (они могут провоцировать аллергическую реакцию, поэтому вводить их следует с осторожностью), морсы", — сказала Кашух в беседе с RT.

В качестве вспомогательных восстановительных методов хороши самомассаж, медитации и дыхательные практики, добавила эксперт.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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