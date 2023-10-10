Минздрав РФ планирует исключить антибиотики из лечения ОРВИ

1:01 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Министерство здравоохранения России намерено исключить назначение антибиотиков из рекомендаций по лечению острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ). Предложение о внесении данного изменения содержится в новом стандарте медицинской помощи взрослым при ОРВИ, который опубликован на портале проектов нормативных актов.

Фото: https://search.creativecommons.org/

Согласно предложению, в новой редакции проекта, разработанной Минздравом, планируется полностью отказаться от назначения антибиотиков широкого спектра действия при лечении ОРВИ. Вместо этого предусмотрены только рекомендации по применению антивирусных препаратов, и список таких препаратов был существенно расширен по сравнению с предыдущей версией приказа.

Согласно новому стандарту, средняя продолжительность лечения ОРВИ сокращена до 7 дней, что ощутимо меньше, чем предыдущая рекомендованная продолжительность лечения, которая составляла в среднем 15 дней.

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Минздрав о дефиците антибиотиков