Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
️ВСУ бросают в Авдеевку резервы с других направлений из-за мощного наступления русских
В ЛНР рассказали, что ВСУ немного снизили интенсивность обстрелов на Донецком направлении
В Новочеркасске открылась сессия "Казачья станица-2023"
Волна очередных ночных взрывов прошла в Одессе и Николаеве 
Певица из Грузии Нини Брегвадзе стала участником американского шоу "Голос"
Учёные в Саратове разработали потенциальное лекарство для лечения раковых заболеваний
"Ростех" досрочно поставил российским войскам партию интеллектуальных систем минирования
Европейские букмекеры уже принимают ставки на выход США из НАТО
Осколки стекла в Антарктиде разрешили споры учёных о извержении вулкана Таупо в начале нашей эры

Хирург и онкоуролог назвал ожирение виновником ранней смерти человека

1:27
Здоровье

Хирург и онкоуролог Марк Гадзиян предупредил, что жир является наиболее опасным фактором для человеческого организма, так как незаметно ведёт к развитию серьёзных заболеваний, включая сахарный диабет, гипертонию, атеросклероз, подагру, грыжи позвоночника, а также онкологии.

Хирург и онкоуролог назвал ожирение виновником ранней смерти человека
Фото: "Chicken Wing Skewers - close-up - Ayiguli 323 Fast Food AUD2 each" by avlxyz is licensed under CC BY-SA 2.0.

В своём Telegram-канале врач подчеркнул, что ожирение в среднем сокращает продолжительность жизни на десять лет.

"При этом каждые лишние три килограмма, которые сброшены после 60 лет, увеличивают продолжительность в жизни человека, в среднем, на один год", — отметил медик.

Специалист также предостерегает, что лишний вес может быть опасен не только для взрослых, но и для детей. Ожирение в детском возрасте повышает вероятность развития ишемической болезни сердца и других сердечно-сосудистых заболеваний во взрослой жизни.

Гадзиян указывает, что помимо фастфуда, сладостей и обработанных мясных продуктов регулярное употребление консервированной пищи также увеличивает риск нарушений в работе сердца.

"Многие консерванты — это именно канцерогены, которые увеличивают риск развития рака кишечника", — отметил Гадзиян.

Специалист подчёркивает, что мясо и рыба, подвергнутые сильной обработке, лишаются своей полезности и приносят вред здоровью.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Специалист Паниченко Анна
Маммолог-онколог
Специалист Сергеев Пётр
Занимается хирургическим и медикаментозным лечением доброкачественных, пограничных и злокачественных опухолей. Определяет стратегию и этапность лечения онкологических заболеваний
Специалист Сергеев Пётр
Занимается хирургическим и медикаментозным лечением доброкачественных, пограничных и злокачественных опухолей. Определяет стратегию и этапность лечения онкологических заболеваний
Популярное
На грани фантастики: количество супертяжёлых Ан-124 "Руслан" будет увеличено в два раза за два года

В России решено удвоить количество тяжёлых транспортных самолётов Ан-124. Об этом заявил Министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Шойгу заявил о двукратном увеличении количества тяжёлых транспортных самолётов Ан-124
Полковник ВС Австрии Райснер: РФ начала вторую воздушную кампанию на Украине
"Надвигается буря": РФ начинает крупную операцию против ВСУ, заявили в Австрии
Соколов высказался о Белом
Под Волгоградом волонтёр из Челябинска обвинил сотрудника ГИБДД в скрытой поддержке ВСУ
Смутное время порождает новых кликуш Сергей Лебедев В Финляндии выдвинули версию причастности РФ к "диверсии" на BalticСonnector Любовь Степушова Шойгу заявил о двукратном увеличении количества тяжёлых транспортных самолётов Ан-124 Андрей Николаев
Симоньян: "Хочу передать привет Максимке из Тель-Авива и Алле из соседней квартиры"
Байден унижен: в США восхитились заявлением Путина
МИД Финляндии расследует пранк российских блогеров с участием министра Элины Валтонен
МИД Финляндии расследует пранк российских блогеров с участием министра Элины Валтонен
Последние материалы
Раздел Луны: как его предложил провести Сталин на Потсдамской конференции
Великобритания явно отстала в борьбе за рынок электромобилей
ACS: учёные нашли секретное вещество в составе краски "Моны Лизы"
Автомобиль врезался в грузовик на востоке Москвы: есть погибшие
Актриса Захарова рассказала, как Александр Абдулов напугал её на съёмках фильма
Легковой автомобиль на МКАД врезался в "газель", один человек зажат
Nature: учёные нашли способ остановить старение организма человека
Политолог считает, что США скоро начнут бить и гнать отовсюду
Подозреваемого в изнасиловании девочки задержали в Нижнем Новгороде
Military Watch: российский истребитель Су-57 несёт самое мощное вооружение в своём поколении
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников