Хирург и онкоуролог назвал ожирение виновником ранней смерти человека

1:27 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Хирург и онкоуролог Марк Гадзиян предупредил, что жир является наиболее опасным фактором для человеческого организма, так как незаметно ведёт к развитию серьёзных заболеваний, включая сахарный диабет, гипертонию, атеросклероз, подагру, грыжи позвоночника, а также онкологии.

Фото: "Chicken Wing Skewers - close-up - Ayiguli 323 Fast Food AUD2 each" by avlxyz is licensed under CC BY-SA 2.0.

В своём Telegram-канале врач подчеркнул, что ожирение в среднем сокращает продолжительность жизни на десять лет.

"При этом каждые лишние три килограмма, которые сброшены после 60 лет, увеличивают продолжительность в жизни человека, в среднем, на один год", — отметил медик.

Специалист также предостерегает, что лишний вес может быть опасен не только для взрослых, но и для детей. Ожирение в детском возрасте повышает вероятность развития ишемической болезни сердца и других сердечно-сосудистых заболеваний во взрослой жизни.

Гадзиян указывает, что помимо фастфуда, сладостей и обработанных мясных продуктов регулярное употребление консервированной пищи также увеличивает риск нарушений в работе сердца.

"Многие консерванты — это именно канцерогены, которые увеличивают риск развития рака кишечника", — отметил Гадзиян.

Специалист подчёркивает, что мясо и рыба, подвергнутые сильной обработке, лишаются своей полезности и приносят вред здоровью.

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