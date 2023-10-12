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Психолог Лабковский назвал 7 вещей, которые должны быть в счастливой семье

2:52
Здоровье

Даже самые крепкие отношения могут сталкиваться с трудностями. По мнению психологов, чтобы отношения не развалились, важно лелеять чувства и не забывать о себе.

Психолог Лабковский назвал 7 вещей, которые должны быть в счастливой семье
Фото: openverse.org

На самом деле идеальных отношений не существует, и, если отбросить сказки, люди уникальны со своими собственными мнениями, опытом, воспитанием и ожиданиями. Когда фаза медового месяца заканчивается, могут возникнуть первые разногласия. Некоторые пары справляются с этими трудностями, становясь сильнее и создавая устойчивую семью, в то время как другие могут оказаться в бесконечных конфликтах, но не решаются разорвать отношения.

Михаил Лабковский, психолог, писатель, теле- и радиоведущий, подчеркивает, что работа над отношениями — стоящее занятие. Речь идет не о манипулировании или соблазнении для достижения определенных результатов, а скорее о заботе о нежном и прекрасном партнерстве.

Вот как эффективно работать над отношениями:

Участвуйте в содержательных беседах: вместо того, чтобы разжигать конфликт, проводите продуктивные дискуссии по сложным, но важным вопросам, чтобы лучше понимать друг друга.

Уважайте индивидуальность: понимайте, что у каждого человека есть своя собственная жизнь, интересы и права, и избегайте контроля за каждым шагом вашего партнера.

Избегайте идеализации: вместо того, чтобы идеализировать своего партнера и пытаться изменить его, чтобы он соответствовал идеальному образу, признайте, что это ваши собственные иллюзии, и будьте готовы расстаться с ними, если это необходимо.

Примите уязвимость: В здоровых отношениях люди должны чувствовать себя комфортно, раскрывая свои слабости, укрепляя доверие и понимание.

Разрешайте конфликты: Не игнорируйте и не подавляйте обиды. Вместо этого честно обсудите проблемы со своим партнером, делясь своими чувствами.

Честность в отношении желаний: Не подавляйте свои сексуальные желания и не занимайтесь тем, чего вы не хотите, просто чтобы доставить удовольствие своему партнеру. Открыто сообщайте о своих желаниях и предпочтениях.

Саморазвитие: Вместо того, чтобы принуждать своего партнера к совместному развитию, сосредоточьтесь на личностном росте и вдохновляйте своего партнера своим собственным прогрессом.

Важно помнить, что любые отношения начинаются с заботы о себе и самосознания. Хотя важно уважать и любить своего партнера, не менее важно сохранять свою индивидуальность, желания и цели. Балансирование как личных потребностей, так и потребностей в отношениях может способствовать более здоровому и полноценному партнерству.

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Шесть правил счастливой жизни // Нам надо поговорить с Михаилом Лабковским
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Специалист Литвинов Александр
Занимается индивидуальной психоаналитически-ориентированной (психодинамической) психотерапией, психоэндокринологией, диагностикой и лечением тревожно-фобических расстройств, обсессивно-компульсивного расстройства, реакцией на тяжелый стресс, нарушения адаптации, соматоформных расстройств, соматизированных расстройств, социальных фобий, панических, тревожных и депрессивных расстройств.
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