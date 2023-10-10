Врач-инфекционист перечислил опасные инфекционные заболевания сезона: грипп, коронавирус, парагрипп

Врач-инфекционист Сергей Вознесенский объяснил, что осенью и зимой следует быть готовым к атакам респираторных заболеваний.

Фото: Openverse

Медик рассказал, что наибольшую опасность представляют грипп, коронавирус. Не следует также недооценивать угрозу заражения парагриппом, риновирусной, аденовирусной и риносинтициальной инфекциями.

Ранее в ВОЗ призвали срочно вакцинироваться из-за угрозы COVID-19.

Вознесенский в беседе с "Вечерней Москвой" посоветовал вакцинироваться как можно быстрее. Особенно, по словам врача, следует поторопиться жителям тех регионов, где обострилась эпидемиологическая ситуация.

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