Врач-инфекционист Сергей Вознесенский объяснил, что осенью и зимой следует быть готовым к атакам респираторных заболеваний.
Медик рассказал, что наибольшую опасность представляют грипп, коронавирус. Не следует также недооценивать угрозу заражения парагриппом, риновирусной, аденовирусной и риносинтициальной инфекциями.
Ранее в ВОЗ призвали срочно вакцинироваться из-за угрозы COVID-19.
Вознесенский в беседе с "Вечерней Москвой" посоветовал вакцинироваться как можно быстрее. Особенно, по словам врача, следует поторопиться жителям тех регионов, где обострилась эпидемиологическая ситуация.
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