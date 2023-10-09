В ВОЗ призвали срочно вакцинироваться из-за угрозы COVID-19

1:12 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В свете угрозы COVID-19 Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призывает всех, кто не обеспечен защитой от вируса и сезонного гриппа, особенно людей из группы риска, пройти срочную вакцинацию. Эту информацию предоставили в пресс-службе ВОЗ.

Фото: Mos.ru, CC BY 4.0

"Люди, оставшиеся незащищенными от COVID-19 и сезонного гриппа, особенно те, кто находится в зоне риска, должны воспользоваться любым предложением о вакцинации", — подчеркнули в пресс-службе.

Они также подчеркнули, что вакцинация остается актуальной всегда и особенно необходима в периоды пика заболеваемости для предотвращения и смягчения последствий респираторных инфекций.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков предупредил о том, что в текущем эпидсезоне следует ожидать нескольких волн заболеваемости различными инфекциями.

В общем Тимаков отметил, что в России прогнозируется трудный год по числу заболевших ОРВИ. У жителей РФ снизился иммунитет из-за коронавирусной инфекции, которая изменила иммунный ответ и частично стерла иммунологическую память.

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