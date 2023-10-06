Вирусолог о найденном в сосисках вирусе африканской чумы свиней: это ветеринарная проблема

0:45 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Вирусолог, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в беседе с Pravda.Ru рассказал, представляют ли угрозу для людей сосиски с вирусом африканской чумы свиней.

Фото: openverse

В Республике Калмыкия в "Баварских" сосисках, произведённых во Владимирской области, нашли вирус африканской чумы.

Медик заверил, что риск заразиться африканской чумой свиней при употреблении мясной продукции для человека нулевой, так как вирус не является болезнью человека.

"Он для животных инфекционен только. У животных вызывает опасные заболевания. Так что это ветеринарная проблема, не проблема здравоохранения", — объяснил вирусолог.

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