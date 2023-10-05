В Калмыкии в сосисках, произведённых во Владимирской области, обнаружили вирус африканской чумы свиней.
Заражённые опасным заболеванием сосиски "Баварские" нашли в торговых точках Калмыкии. О пугающей находке сообщили специалисты управления республиканской ветеринарии.
Ранее сообщалось, что в конце сентября в Тюмени изъяли из торговли ветчину "Вязанка", в которой обнаружили вирус чумы свиней.
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