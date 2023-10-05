В "Баварских" сосисках в Калмыкии нашли вирус африканской чумы

0:28 Your browser does not support the audio element. Общество

В Калмыкии в сосисках, произведённых во Владимирской области, обнаружили вирус африканской чумы свиней.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Заражённые опасным заболеванием сосиски "Баварские" нашли в торговых точках Калмыкии. О пугающей находке сообщили специалисты управления республиканской ветеринарии.

Ранее сообщалось, что в конце сентября в Тюмени изъяли из торговли ветчину "Вязанка", в которой обнаружили вирус чумы свиней.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.