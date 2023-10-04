Трихолог рассказала о диффузном и андрогенетическом выпадении волос

1:30 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Трихолог, врач-косметолог Анастасия Курская объяснила, при каких проблемах с волосами следует просить помощи у специалиста.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Эксперт рассказала, что волосы наглядно отражают состояние нашего организма.

Курская отметила, что выпадение волос может быть диффузным и андрогенетическим. В первом случае выпадение является следствием стресса. Терять волосы человек начинает спустя два-три месяца после травмирующих событий.

Ранее трихолог Татьяна Бедаева рассказала, как защитить волосы осенью.

Организм при стрессе, по словам трихолога, заботится о жизненно-важных органах, оставляя волосы без питательных веществ.

"При андрогенетическом факторе наблюдается локальная потеря в теменной и височной зонах. Здесь также не обойтись без помощи специалиста", — цитирует слова специалиста "Вечерняя Москва".

Трихолог объяснила, что насторожить должны как сухость кожи головы, так и её жирность.

Негативным сигналом, по словам эксперта, является ломкость волос, которая может говорить о дефиците витаминов и анемии.

Высыпания и зуд на коже головы могут быть спровоцированы гормональными нарушениями, либо неправильно подобранной диетой.

О нездоровье волос может говорить шелушение и перхоть. Эти симпотомы могут свидетельствовать о снижении иммунитета.

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5 ПРИЧИН ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС