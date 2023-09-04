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Трихолог Бедаева рассказала, как защитить свои волосы в осенний период

2:19
Здоровье

Перепады температуры, уменьшение светового дня в начале осени и связанные с этим гормональные изменения в организме влияют на наше самочувствие и внешний вид. Многие жалуются, что волосы становятся сухими, ломкими и выпадают. Как справиться с этой проблемой, рассказала врач-трихолог, косметолог и главный врач медицинской сети Esthetic Clinic Татьяна Бедаева, сообщает Российская Газета.

Трихолог Бедаева рассказала, как защитить свои волосы в осенний период
Фото: openverse

"Это естественный процесс, который происходит преимущественно в весеннее и осеннее межсезонье, он обусловлен климатическими изменениями и стрессом, вызванным сменой сезонов, — поясняет Татьяна Бедаева. — Выпадение волос может быть связано и с изменением уровня определенных гормонов в организме, отвечающих за продолжительность фазы роста волос — анагена. Осенью уровень эстрогена у женщин может снижаться, так как секреция этого гормона зависит от количества солнечного света. И, конечно, кожа головы будет реагировать на изменение температуры - при похолодании сосуды сужаются, нарушается циркуляция крови"

Как правильно заботиться о волосах осенью:

  • Важно носить головной убор при холодном ветре и дожде, даже если на улице еще тепло. Это поможет защитить кожу головы от холода и уменьшит перепады температуры при входе в помещение.
  • Вы можете "подкормить" кожу головы, используя витаминные сыворотки, содержащие компоненты, стимулирующие рост волос и укрепляющие их структуру, такие как кофеин, ментол, молочная и гиалуроновая кислоты, а также экстракты растений, например, календулы, ромашки, и крапивы. Важно также уделять внимание витаминам С, Е, пиридоксину (B6), ниацину (B3) и биотину (B7).
  • Маски для волос в осенне-зимний период должны способствовать защите и сохранению компонентов волоса. При выборе средств стоит обращать внимание на те, которые содержат клеточные мембранные комплексы (КМК), так как они обладают мощными защитными свойствами. Обычно такие комплексы встречаются в профессиональных средствах ухода за волосами.

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Уход за волосами ЗИМОЙ / Как выбрать шапку и защитить волосы на холоде
Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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