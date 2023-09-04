Трихолог Бедаева рассказала, как защитить свои волосы в осенний период

Перепады температуры, уменьшение светового дня в начале осени и связанные с этим гормональные изменения в организме влияют на наше самочувствие и внешний вид. Многие жалуются, что волосы становятся сухими, ломкими и выпадают. Как справиться с этой проблемой, рассказала врач-трихолог, косметолог и главный врач медицинской сети Esthetic Clinic Татьяна Бедаева, сообщает Российская Газета.
"Это естественный процесс, который происходит преимущественно в весеннее и осеннее межсезонье, он обусловлен климатическими изменениями и стрессом, вызванным сменой сезонов, — поясняет Татьяна Бедаева. — Выпадение волос может быть связано и с изменением уровня определенных гормонов в организме, отвечающих за продолжительность фазы роста волос — анагена. Осенью уровень эстрогена у женщин может снижаться, так как секреция этого гормона зависит от количества солнечного света. И, конечно, кожа головы будет реагировать на изменение температуры - при похолодании сосуды сужаются, нарушается циркуляция крови"
Как правильно заботиться о волосах осенью:
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