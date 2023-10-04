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Врач-эндокринолог Шокур рассказала о причинах осенней сонливости

2:12
Здоровье

В осенний период, часто мы чувствуем себя менее энергичными, склонными к сонливости, глядя на мрачную погоду за окном, и наше желание укутаться в плед и остаться дома становится сильным. Журналисты провели беседу с врачом-эндокринологом Светланой Шокур, чтобы разобраться в причинах сонливости в осеннее время года.

Врач-эндокринолог Шокур рассказала о причинах осенней сонливости
Фото: openverse.org

"Благодаря мелатонину у наступает глубокий сон, и мы отдыхаем. Из-за того, что рано темнеет, мелатонина вырабатывается больше, мы чувствуем сонливость даже ранним вечером", — рассказывает Шокур.

По словам медицинского специалиста, в этот период уровень мелатонина в крови увеличивается, и этот гормон начинает вырабатываться с наступлением темноты, сигнализируя организму о необходимости подготовиться ко сну. Для производства мелатонина требуется аминокислота триптофан, которая также участвует в синтезе "гормона счастья" — серотонина, сообщает Аргументы и факты – Томск.

"Таким образом, триптофан используется для выработки либо серотонина, либо мелатонина. Следовательно, если мелатонина в осенний период вырабатывается больше, то серотонина — меньше. По этой причине наше настроение может портиться", — отметила Шокур.

Шокур рекомендует включать в рацион продукты, богатые триптофаном, такие как индейка, сыр или орехи. В это время года, когда производство мелатонина увеличивается, наша температура тела снижается, что приводит к желанию организма согреться, и поэтому у нас появляется пристрастие к сладким и жирным продуктам.

"Важно понимать, что за летний период мы не можем наполнить организм витаминами (например, А, Е, С, группы В и др.) на год вперед. Эти витамины не задерживаются и не накапливаются в организме. Они поступают в организм, выполняют свою функцию, разрушаются и выводятся. Поэтому организму требуется постоянное поступление витаминов для нормальной жизнедеятельности и правильных химических процессов", — говорит врач.

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