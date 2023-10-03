Диетолог Ирина Мансурова заявила, что кефир спасает от сахарного диабета

1:07 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Если регулярно употреблять кефир или ряженку, можно снизить риск развития сахарного диабета второго типа. Об этом заявила диетолог-нутрициолог Ирина Мансурова.

Фото: Openverse

По её словам, кефир повышает чувствительность инсулиновых рецепторов клеток мышечной и жировой ткани, а также снижает уровень сахара.

Она обратила внимание на содержание магния в составе напитка, который положительно влияет на поджелудочную железу и улучшает работу инсулиновых рецепторных комплексов.

В интервью сайту aif.ru эксперт рассказала, что для некоторых пациентов существуют ограничения, связанные с употреблением кефира. Этот напиток иногда провоцирует различные аллергические реакции, уточнила Мансурова. Кроме того, диетолог порекомендовала отказаться от кисломолочных продуктов в случае открытых ран в желудочно-кишечном тракте (ЖКТ).

Ранее врач Михаил Гинзбург посоветовал россиянам с диабетом включить в свой рацион несладкие яблоки, малину и клубнику.

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