Диетолог Гинзбург перечислил фрукты и ягоды, которые можно есть диабетикам

0:56 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Людям, страдающим сахарным диабетом, рекомендуется включать в свой рацион нежирные несладкие яблоки, малину и клубнику. Об этом сообщил врач-диетолог Михаил Гинзбург.

Фото: Ivar Leidus. Собственная работа, CC BY-SA 4.0, commons.wikimedia. org/w/index.php?curid=96641162

"Самая простая рекомендация, которую врач может дать человеку с сахарным диабетом, заключается в употреблении небольшого количества фруктов, не слишком сладких или ягод, которые не слишком сладкие. Их наилучшее время для употребления — после еды", — подчеркнул эксперт.

Для диабетиков разрешено употребление зеленых несладких яблок, а также клубники и малины, поскольку они имеют низкий гликемический индекс.

Однако Михаил Гинзбург указал, что следует избегать винограда, бананов, персиков и сладких абрикосов, так как они содержат большое количество сахара, что может быть нежелательным для диабетиков, сообщает Москва 24.

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