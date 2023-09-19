Диетолог Гинзбург перечислил фрукты и ягоды, которые можно есть диабетикам

Людям, страдающим сахарным диабетом, рекомендуется включать в свой рацион нежирные несладкие яблоки, малину и клубнику. Об этом сообщил врач-диетолог Михаил Гинзбург.
"Самая простая рекомендация, которую врач может дать человеку с сахарным диабетом, заключается в употреблении небольшого количества фруктов, не слишком сладких или ягод, которые не слишком сладкие. Их наилучшее время для употребления — после еды", — подчеркнул эксперт.
Для диабетиков разрешено употребление зеленых несладких яблок, а также клубники и малины, поскольку они имеют низкий гликемический индекс.
Однако Михаил Гинзбург указал, что следует избегать винограда, бананов, персиков и сладких абрикосов, так как они содержат большое количество сахара, что может быть нежелательным для диабетиков, сообщает Москва 24.
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