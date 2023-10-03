Рождественская: костный бульон полезен для ЖКТ и эффективен против воспалений

1:25 Your browser does not support the audio element. Здоровье

С наступлением холодного сезона на столах россиян всё чаще появляются супы. Эндокринолог Ольга Рождественская объяснила в интервью Pravda.Ru, какие из них являются наиболее полезными для организма.

Фото: Openverse

По её словам, огромной пользой обладает костный бульон, улучшающий состояние соединительной ткани, то есть кожи, волос и суставов.

"Костный бульон обволакивает слизистую желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), обладает противовоспалительным действием. Кроме того, важно добавлять в меню рыбные супы, ведь рыба — это омега-3, а жирные сорта — ещё и витамин D. Такие супы влияют и на иммунитет, и на ЖКТ", — сказала эксперт.

Специалист также рассказала о пользе грибного супа, который богат белком и не противопоказан людям. Вместе с тем она добавила, что супы не должны быть высококалорийными.

Молочные и куриные супы не очень полезны для здоровья, уточнила Рождественская. Так, из-за молочных блюд может начать прогрессировать жировая болезнь печени. Как пояснила эндокринолог, куриный суп не участвует в профилактике старения, он быстро переваривается и подходит только в качестве тёплого питья.

Рождественская порекомендовала есть супы два-три раза в неделю в холодное время года.

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