Щитовидная железа — маленький орган в форме бабочки, расположенный у основания шеи. По сути, это фабрика по производству гормонов, которая входит в большую корпорацию — эндокринную систему. "Ассортимент" у железы небольшой — она вырабатывает всего три гормона: Т3 (трийодтиронин), Т4 (тироксин) и кальцитонин. Но все они чрезвычайно важны для поддержания здоровья. Гастроэнтеролог Екатерина Кашух, эксперт лаборатории "Гемотест", рассказала читателям Pravda.Ru, какие продукты помогут поддержать здоровье щитовидной железы и есть ли специальные диеты, которые способны предотвратить заболевания этого органа.

Фото: "Vegetables & Fruits in a Wheel" by theglobalpanorama is licensed under CC BY-SA 2.0.