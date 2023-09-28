Щитовидная железа — маленький орган в форме бабочки, расположенный у основания шеи. По сути, это фабрика по производству гормонов, которая входит в большую корпорацию — эндокринную систему. "Ассортимент" у железы небольшой — она вырабатывает всего три гормона: Т3 (трийодтиронин), Т4 (тироксин) и кальцитонин. Но все они чрезвычайно важны для поддержания здоровья. Гастроэнтеролог Екатерина Кашух, эксперт лаборатории "Гемотест", рассказала читателям Pravda.Ru, какие продукты помогут поддержать здоровье щитовидной железы и есть ли специальные диеты, которые способны предотвратить заболевания этого органа.
"От работы щитовидной железы и гормонов, которые она производит, зависит обмен веществ, репродуктивное здоровье, красота и даже настроение. Например, Т3 и Т4 влияют на фигуру, регулируют температуру тела и помогают человеку адаптироваться к жаре и холоду. От них же зависит пищеварение, работа сердца, состояние сосудов и способность к зачатию у мужчин и женщин. Кальцитонин участвует в усвоении кальция и фосфора, которые нужны для здоровья костей. Управляет деятельностью щитовидной железы небольшой отдел головного мозга — гипофиз. А точнее, тиреотропный гормон (ТТГ), который он выделяет. Их работа тесно связана, и если баланс гормонов нарушается, от этого страдает весь организм", — объясняет Екатерина Кашух.
Как и любой другой орган, щитовидка нуждается в ресурсах — витаминах и минералах. Для работы щитовидной железы особенно важен йод — без него не могли бы вырабатываться гормоны Т3 и Т4. Ежедневно взрослым нужно 12-150 мкг йода, детям — 70-150 мкг. Но при этом жители всех регионов России испытывают дефицит этого элемента. Получить его можно только из еды. Из растительной пищи человек получает 59% йода, из продуктов животного происхождения — 33%, ещё по 4% — из воды и воздуха. Йодом богаты морепродукты, рыба и морская капуста. Йод также есть в молочных продуктах и яичных желтках, говорит врач.
Йод также есть в:
Но из этих продуктов он усваивается плохо. Дело в том, что в них много веществ, которые блокируют доставку микроэлемента к щитовидной железе. Аналогичным эффектом обладает табачный дым, поэтому курильщики чаще остальных страдают от дефицита йода и входят в группу риска по гипотиреозу. Это заболевание развивается, когда щитовидная железа производит недостаточно гормонов.
Кроме того, для здоровья щитовидной железы нужны селен и витамин А.
"Организм не способен вырабатывать их сам, и восполнять запас можно из пищи. Обеспечить организм необходимыми микроэлементами можно, если есть мясо, не меньше 400 г овощей в день, не забывать про фрукты, злаки и листовую зелень. Специальной диеты для поддержания здоровья щитовидки не существует. Сбалансированное питание необходимо всему организму в любое время года", — советует специалист.
Дефицит гормонов щитовидной железы можно заподозрить по некоторым признакам. Усталость, нарушения сна, необъяснимая прибавка в весе или, наоборот, его потеря, перепады настроения и выпадение волос — все эти проявления могут указывать на недостаток питательных веществ и сбой в работе щитовидной железы.
"Прежде чем принимать витаминные добавки, целесообразно проверить уровень ТТГ. Основываясь на результатах, врач порекомендует подходящие дозировки препаратов. А проверить состояние щитовидной железы помогут исследования крови на ТТГ, Т3 и Т4", — резюмирует врач.
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