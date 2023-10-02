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Кардиолог Напалков: люди с первым инфарктом или инсультом автоматически попадают в группу высокого риска

1:28
Здоровье

Кардиолог, доктор медицинских наук, доцент, профессор кафедры факультетской терапии №1 ФГБОУ ВО "Первый МГМУ им. И. М. Сеченова" Минздрава РФ Дмитрий Напалков рассказал, какие люди имеют повышенный риск получения инфаркта или инсульта.

Кардиолог Напалков: люди с первым инфарктом или инсультом автоматически попадают в группу высокого риска
Фото: openverse.org

По словам кардиолога, те, кто уже пережил инсульт или инфаркт, оказываются в зоне высокого риска автоматически, потому что с большей долей вероятности они могут перенести это снова.

При этом кардиолог категорически не советует "сердечникам" отказываться от приёма прописанных им врачами препаратов, которые, по его словам, существенно снижают для них риск повторного инфаркта или инсульта.

"Риск будет меньше в два раза, если пациент принимает все препараты, которые ему назначены. Если же пациент отказывается от части терапии, не принимает прописанные ему лекарства, то риск повторного инфаркта или инсульта выше в 3-10 раз — здесь кому как повезет", — сказал Напалков, которого цитирует Газета. Ru.

Врач уточнил, что в данном случае значение имеют даже один или два дня пропуска приёма необходимых лекарств.

Также, по словам кардиолога, инфаркт и инсульт с высокой долей вероятности может случиться у курильщиков, гипертоников, которые не лечат свой недуг, граждан с высоким уровнем холестерина и ожирением.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Андрей Варов
Андрей Варов — выпускающий редактор Правды.Ру
Специалист Горбунов Алексей
Специализируется на профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы, лечении и реабилитации пациентов после операций на клапанах и сосудах сердца и имплантации кардиостимуляторов
Специалист Славина Ирина
Занимается ведением больных терапевтического профиля по направлениям кардиологии, пульмонологии, нефрологии и гастроэнтерологии
Специалист Бахарева Нелли
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечнососудистой системы, дыхательной системы, инфекционных заболеваний, в том числе бронхита, ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, краснухи, пищевого отравления и др
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