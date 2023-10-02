Кардиолог Напалков: люди с первым инфарктом или инсультом автоматически попадают в группу высокого риска

1:28 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Кардиолог, доктор медицинских наук, доцент, профессор кафедры факультетской терапии №1 ФГБОУ ВО "Первый МГМУ им. И. М. Сеченова" Минздрава РФ Дмитрий Напалков рассказал, какие люди имеют повышенный риск получения инфаркта или инсульта.

Фото: openverse.org

По словам кардиолога, те, кто уже пережил инсульт или инфаркт, оказываются в зоне высокого риска автоматически, потому что с большей долей вероятности они могут перенести это снова.

При этом кардиолог категорически не советует "сердечникам" отказываться от приёма прописанных им врачами препаратов, которые, по его словам, существенно снижают для них риск повторного инфаркта или инсульта.

"Риск будет меньше в два раза, если пациент принимает все препараты, которые ему назначены. Если же пациент отказывается от части терапии, не принимает прописанные ему лекарства, то риск повторного инфаркта или инсульта выше в 3-10 раз — здесь кому как повезет", — сказал Напалков, которого цитирует Газета. Ru.

Врач уточнил, что в данном случае значение имеют даже один или два дня пропуска приёма необходимых лекарств.

Также, по словам кардиолога, инфаркт и инсульт с высокой долей вероятности может случиться у курильщиков, гипертоников, которые не лечат свой недуг, граждан с высоким уровнем холестерина и ожирением.

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