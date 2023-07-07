Кардиолог Напалков рассказал об опасности внезапной сердечной смерти

1:31 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Известный в Индии кардиолог Гаурав Ганди, на счету которого 16 тысяч операций на сердце, скончался от сердечного приступа в возрасте 41 года. Он потерял сознание в ванной. Ганди госпитализировали, но он умер в течение 45 минут после прибытия в больницу.

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Его смерть шокировала жителей Индии. Многие задумались, почему молодые люди скоропостижно умирают от сердечных приступов?

Доктор медицинских наук, профессор кафедры факультетской терапии Сеченовского Университета, кардиолог Дмитрий Напалков в беседе с Pravda.Ru объяснил, что внезапная сердечная смерть имеет огромное количество причин. Это может быть связано с инфарктом, тромбоэмболией лёгочной артерии или аритмией.

"Проблема с внезапной сердечной смертью заключается в том, что может умереть каждый. В этом и есть внезапность", — отметил специалист.

Единственный шанс обезопасить себя — регулярное посещение кардиолога, начиная с 40-летнего возраста. Необходимо проходить обследование для того, чтобы знать определённые ключевые показатели и вовремя выявлять те вещи, которые лежат на поверхности.

Напалков подчеркнул: заболеваемость и смертность среди медицинских работников даже выше, чем у любого другого человека. Врачи занимаются тем, что помогают другим людям, а времени на себя не хватает, заключил кардиолог.

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