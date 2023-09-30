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Онколог Воробьев назвал 3 первых тревожных симптома рака поджелудочной железы

2:21
Здоровье

Рак поджелудочной железы — сложное для выявления заболевание, симптомы которого часто проявляются на поздней стадии. Поджелудочная железа играет жизненно важную роль в регулировании уровня сахара в крови и содействии пищеварению, вырабатывая инсулин, глюкагон и пищеварительные ферменты. Распознавание ранних признаков имеет решающее значение для диагностики и лечения. Онколог Андрей Воробьев выделил первые предупреждающие сигналы, к которым следует проявлять бдительность:

Онколог Воробьев назвал 3 первых тревожных симптома рака поджелудочной железы
Фото: "Health, Doctor and Legal Issues" by weiss_paarz_photos is licensed under CC BY-SA 2.0.

Необъяснимая потеря веса: Внезапная и необъяснимая потеря веса, особенно при несоблюдении диеты или программы физических упражнений, может быть ранним признаком рака поджелудочной железы.

Боль в животе: Дискомфорт или боль в середине живота, отдающая в спину, может свидетельствовать о раке поджелудочной железы. Эта боль может быть постоянной и усиливаться с течением времени.

Желтуха: Пожелтение кожи и слизистых оболочек, желтуха также может привести к потемнению мочи и бледному стулу. Это происходит, когда рак поджелудочной железы закупоривает желчный проток.

Дополнительные симптомы могут включать снижение аппетита, тошноту, рвоту и развитие диабета из-за снижения выработки инсулина поджелудочной железой.

Рак поджелудочной железы часто остается незамеченным до более поздних стадий, поскольку его симптомы могут имитировать менее тяжелые состояния. Это может быть ошибочно принято за острый панкреатит, хронический панкреатит, камни в желчном пузыре, желудочный рефлюкс или язвенную болезнь.

Если вы испытываете какие-либо из упомянутых выше симптомов, особенно желтуху, сильную боль в животе или необъяснимую потерю веса, важно незамедлительно обратиться к медицинскому работнику. Кроме того, если вы обеспокоены риском развития рака поджелудочной железы в зависимости от вашего возраста или семейного анамнеза, подумайте о регулярном наблюдении.

Международные рекомендации рекомендуют ежегодную визуализацию с использованием МРТ или эндоскопического ультразвука для тех, кто проходит мониторинг рака поджелудочной железы.

 

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Основные симптомы рака. Как распознать онкологию? / Доктор Виктор
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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