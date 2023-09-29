Врачи назвали симптом, возникающий за пару лет до агрессивной онкологии

1:44 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Исследователи из университетов Суррея и Оксфорда, проанализировав данные более 40 тысяч человек, выявили ранние признаки, предшествующие онкологии. Как сообщает Pronews.gr, ссылаясь на медицинских экспертов, пациенты отмечают резкую потерю веса без особых усилий примерно за два года до постановки опасного диагноза. Это явление особенно связано с развитием рака поджелудочной железы.

Фото: Openverse

Кроме того, у некоторых людей непосредственно перед обнаружением болезни отмечается повышение уровня сахара в крови, несмотря на отсутствие диабета у этих пациентов.

Онколог и хирург Иван Карасёв отмечает, что рак поджелудочной железы является одним из самых агрессивных видов онкологии.

"Пятилетняя выживаемость при этом типе составляет всего 5 процентов. Недуг плохо диагностируется и еще хуже лечится", — отметил врач

Особенность этого вида рака заключается в том, что поджелудочная железа играет роль в двух ключевых функциях организма: пищеварении и регулировании уровня инсулина.

Карасёв также подчёркивает, что многочисленные исследования выявили связь между крепким иммунитетом и защитой от различных опасных заболеваний.

"На данный момент мы точно знаем, что дисбаланс, вызывающий снижение иммунитета, может спровоцировать развитие рака и даже влиять на наше психическое состояние." — предупреждает врач.

Кроме того, до 90 процентов заболеваний, по словам врача, связаны с дисбалансом микробиоты, согласно последним исследованиям.

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