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Врачи назвали симптом, возникающий за пару лет до агрессивной онкологии

1:44
Здоровье

Исследователи из университетов Суррея и Оксфорда, проанализировав данные более 40 тысяч человек, выявили ранние признаки, предшествующие онкологии. Как сообщает Pronews.gr, ссылаясь на медицинских экспертов, пациенты отмечают резкую потерю веса без особых усилий примерно за два года до постановки опасного диагноза. Это явление особенно связано с развитием рака поджелудочной железы.

Врачи назвали симптом, возникающий за пару лет до агрессивной онкологии
Фото: Openverse

Кроме того, у некоторых людей непосредственно перед обнаружением болезни отмечается повышение уровня сахара в крови, несмотря на отсутствие диабета у этих пациентов.

Онколог и хирург Иван Карасёв отмечает, что рак поджелудочной железы является одним из самых агрессивных видов онкологии.

"Пятилетняя выживаемость при этом типе составляет всего 5 процентов. Недуг плохо диагностируется и еще хуже лечится", — отметил врач

Особенность этого вида рака заключается в том, что поджелудочная железа играет роль в двух ключевых функциях организма: пищеварении и регулировании уровня инсулина.

Карасёв также подчёркивает, что многочисленные исследования выявили связь между крепким иммунитетом и защитой от различных опасных заболеваний.

"На данный момент мы точно знаем, что дисбаланс, вызывающий снижение иммунитета, может спровоцировать развитие рака и даже влиять на наше психическое состояние." — предупреждает врач.

Кроме того, до 90 процентов заболеваний, по словам врача, связаны с дисбалансом микробиоты, согласно последним исследованиям.

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Первые симптомы рака поджелудочной железы📢Не пропустите
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Андрей Варов
Андрей Варов — выпускающий редактор Правды.Ру
Специалист Паниченко Анна
Маммолог-онколог
Специалист Сергеев Пётр
Занимается хирургическим и медикаментозным лечением доброкачественных, пограничных и злокачественных опухолей. Определяет стратегию и этапность лечения онкологических заболеваний
Специалист Сергеев Пётр
Занимается хирургическим и медикаментозным лечением доброкачественных, пограничных и злокачественных опухолей. Определяет стратегию и этапность лечения онкологических заболеваний
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