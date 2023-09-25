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Эндокринолог: сетка из йода как средство борьбы с его дефицитом — миф

1:07
Здоровье

Вера некоторых людей в то, что сетка из йода может помочь восполнить его дефицит в организме — это заблуждение, которому уже пара десятков лет. Об этом рассказала эндокринолог Европейского Медицинского Центра (EMC) Юлия Катхурия.

Эндокринолог: сетка из йода как средство борьбы с его дефицитом — миф
Фото: openverse.org

Врач согласилась, что при нанесении йодной сетки какое-то количество этого вещества попадает в организм, однако рассчитать его невозможно.

"Имеет значение и то, в каком виде будет йод, — спиртовой раствор или мазь, какая площадь покрытия, какая температура воздуха и поверхности кожи. Все это может влиять на всасывание, и все это слишком сложно учесть", — объяснила Катхурия, которую цитирует Газета.Ru.

По мнению врача, употребление йодированной соли — намного более эффективный и универсальный способ восполнения нехватки этого элемента.

Эндокринолог отметила, что если использовать примерно 5 граммов йодированной соли в день, его дефицита не будет, потому что в организм будут поступать требуемые 200 мкг йода.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Щербаков Сергей
Проводит диагностику и лечение всего спектра эндокринных заболеваний, в том числе заболеваний щитовидной железы, сахарного диабета 1 и 2 типов, ожирения, низкого роста, остеопороза, проблем, связанных с выпадением волос, гинекомастии у мужчин
Специалист Тимофеева Галина
Владеет современными знаниями, опытом работы в клинической эндокринологии
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Специализируется на обследовании и лечении пациентов с сахарным диабетом
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