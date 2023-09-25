Эндокринолог: сетка из йода как средство борьбы с его дефицитом — миф

1:07 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Вера некоторых людей в то, что сетка из йода может помочь восполнить его дефицит в организме — это заблуждение, которому уже пара десятков лет. Об этом рассказала эндокринолог Европейского Медицинского Центра (EMC) Юлия Катхурия.

Фото: openverse.org

Врач согласилась, что при нанесении йодной сетки какое-то количество этого вещества попадает в организм, однако рассчитать его невозможно.

"Имеет значение и то, в каком виде будет йод, — спиртовой раствор или мазь, какая площадь покрытия, какая температура воздуха и поверхности кожи. Все это может влиять на всасывание, и все это слишком сложно учесть", — объяснила Катхурия, которую цитирует Газета.Ru.

По мнению врача, употребление йодированной соли — намного более эффективный и универсальный способ восполнения нехватки этого элемента.

Эндокринолог отметила, что если использовать примерно 5 граммов йодированной соли в день, его дефицита не будет, потому что в организм будут поступать требуемые 200 мкг йода.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...