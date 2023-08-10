Врач-реабилитолог рассказал о пользе "йодной сетки"

1:24 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-реабилитолог Валерий Васильев в беседе с Pravda.Ru объяснил, в каких случаях любимая в народе "йодная сетка" может оказаться полезна.

Фото: ВКонтакте

Медик рассказал, что "йодная сетка" используется при отёках и хорошо помогает людям, у которых есть склонность к дефицитам при заболевании щитовидной железы.

"Если йодовая сетка пропадет течение суток, значит, идёт дефицит йода в организме. И это такой критерий обращения к эндокринологу и йодовой терапии", — рассказал врач.

Реабилитолог предостерёг от передозировки.

"Если нет дефицита йода, можно переборщить им и, соответственно, будет обратный эффект: интоксикация йодовая", — предупредил Васильев.

Врач рассказал, что йод традиционно используется как дезинфицирующее средство при царапинах, порезах и ранах. Ценится он и как индикатор йододефицита.

"Если мы в течение суток видим изменение рисунка йодовой сетки или вообще как тестовой полоски, то это нужно обращаться к специалисту на сдачу крови именно на дефицит йода. И уже от этого отталкиваться. Специалист должен подобрать нужную дозировку, чтобы не было перебора", — объяснил медик.

Ранее сообщалось, о профилактике и лечении заболеваний щитовидной железы.

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ДЕФИЦИТ ЙОДА в организме