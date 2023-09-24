Врач Мясников рассказал о противовоспалительных свойствах вина и пива

1:13 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач и телеведущий Александр Мясников выделил продукты с противовоспалительными свойствами. По его мнению, употребление пива и вина может снизить вероятность развития аневризмы аорты. Кроме того, полезными считаются фрукты, орехи, овощи, продукты из цельного зерна, нежирный сыр, чай, кофе и орехи.

Фото: openverse

Среди продуктов, которые следует избегать согласно словам Мясникова, включены мясо, колбасные изделия, субпродукты, чипсы и сладкие газированные напитки. Особенно важно уменьшить потребление соли у мужчин, так как это повышает риск аневризмы аорты. Мясников также отмечает факторы риска, такие как генетическая предрасположенность, возраст старше 65 лет (особенно у мужчин), курение, атеросклероз, неконтролируемая гипертония и сидячий образ жизни, в сочетании с неправильным питанием.

Специалисты также рекомендуют употребление горячих напитков с пряными специями, таких как безалкогольный глинтвейн, кофе с корицей или разнообразные чаи с добавками, включая лимон.

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